В сети обнародовали кадры запуска украинской ракеты FP-5 Фламинго, которая нанесла удар по военному заводу Авитек в российском Кирове. Это предприятие входит в концерн Алмаз-Антей и производит компоненты для российских ракет и систем ПВО.

Об этом сообщили на странице компании-производителя FP-5 Fire Point.

Атака Фламинго на завод Авитек в Кирове: что известно

На кадрах запечатлен момент старта ракеты, после чего она поражает территорию машиностроительного предприятия Авитек, являющегося одним из важных объектов российского военно-промышленного комплекса.

Сейчас смотрят

По информации Defence Express, завод входит в структуру концерна ВКО Алмаз-Антей и специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет, ракет-мишеней, катапультных кресел и ряда других систем военного назначения.

Также предприятие участвовало в производстве зенитных ракетных комплексов Тор и поставляло компоненты для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А. Кроме того, на Авитеке изготавливали, ремонтировали и модернизировали катапультные кресла К-36ДМ, которые устанавливаются на российские истребители Су-34 и Су-57.

Поражение этого предприятия ранее подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Силы обороны нанесли удар по заводу, производящему компоненты для российских ракет.

Напомним, утром 24 июля жители Кирова Кировской области РФ услышали мощные взрывы.

Согласно анализу Telegram-канала Astra кадров от очевидцев, атаке подверглось Вятское машиностроительное предприятие Авитек.

Фото: скриншот видео генерального конструктора компании и совладельца Fire Point Дениса Штилермана

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.