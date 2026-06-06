Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 6 червня 2026 — ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 215 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 64 авіаційні удари, скинув 188 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, залучив для ураження 5 833 дрони-камікадзе та здійснив 2 160 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 564-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.