Минулої доби на фронті зафіксовано 215 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету та здійснив 64 авіаційні удари, скинув 188 керованих авіабомб.

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Крім того, залучив для ураження 5 833 дрони-камікадзе та здійснив 2 160 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 6 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 564-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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