В Украине водители часто прибегают к тонировке стекол своих автомобилей, чтобы сделать их комфортными и защищенными. Но не все виды тонировки являются законными.

Нарушение установленных правил может привести к неприятным последствиям, таким как штрафы или даже временное лишение водительских прав.

Факты ICTV узнавали, какой размер штрафа за тонировку авто в Украине.

Сейчас смотрят

Штраф за тонировку авто: сумма

В соответствии с Правилами дорожного движения, которые были утверждены постановлением Кабмина №1306, запрещена эксплуатация транспортных средств, в которых на стекло установлены дополнительные предметы или нанесено покрытие, ограничивающее обзорность с места водителя и ухудшающее его прозрачность.

В примечании к пункту 31.4.7 Правил дорожного движения указано, что на верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут быть прикреплены прозрачные цветные пленки, также разрешена тонировка, кроме зеркальной, пропускание которой соответствует требованиям ГОСТа 5727-88.

В Украине штраф за тонировку стекол автомобиля регулируется статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 340-510 грн.

Однако если в течение года водитель снова нарушит правила тонировки, его могут лишить права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Какая тонировка авто разрешена в Украине

Требования к тонировке стекла и его светопропусканию указаны в ГОСТе 5727-88. Тонировка разрешается, но должна иметь определенную светопропускную способность.

Кроме процента светопропускания, указывается также и цвет, в который разрешается окрашивать тонированные стекла. В частности, нельзя, чтобы искажалось восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.

Также в ГОСТе указано, что для определения степени светопропускания существуют специальные измерительные приборы. Поэтому перед тем, как выписать штраф водителю, работник полиции обязательно должен использовать измерительное устройство для того, чтобы определить процент светопропускания тонировки.

Существуют определенные требования к светопропусканию стекла автомобиля:

Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света.

Боковые стекла передних дверей должны пропускать не менее 70% света.

Заднее стекло может быть тонированным без ограничений.

Зеркальная тонировка стекол в Украине запрещена.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.