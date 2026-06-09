В Україні водії часто вдаються до тонування скла своїх автомобілів, щоб зробити їх комфортними та захищеними. Та не всі види тонування є законними.

Порушення встановлених правил може призвести до неприємних наслідків, таких як штрафи або навіть тимчасове позбавлення водійських прав.

Факти ICTV дізнавалися, який розмір штрафу за тонування авто в Україні.

Зараз дивляться

Штраф за тонування авто: сума

Відповідно до Правил дорожнього руху, що були затверджені постановою Кабміну №1306, заборонено експлуатацію транспортних засобів, в яких на скло встановлено додаткові предмети або нанесено покриття, що обмежує оглядовість із місця водія та погіршує його прозорість.

У примітці до пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху вказано, що на верхній частині вітрового скла автомобілів та автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові плівки, також дозволене тонування, окрім дзеркального, пропускання якого відповідає вимогам ДСТУ 5727-88.

В Україні штраф за тонування скла автомобіля регулюється статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За перше порушення передбачено штраф у розмірі 340-510 грн.

Проте, якщо протягом року водій знову порушить правила тонування, його можуть позбавити права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

Яке тонування авто дозволене в Україні

Вимоги до тонування скла та його світлопропускання зазначені у ДСТУ 5727-88. Тонування дозволяється, але воно повинно мати певну світлопропускну здатність.

Крім відсотка світлопропускання, вказується також і колір, в який дозволяється фарбувати тоноване скло. Зокрема, не можна, щоб спотворювалося сприйняття білого, жовтого, червоного, зеленого та блакитного кольорів.

Також у ДСТУ зазначено, що для визначення ступеня світлопропускання існують спеціальні вимірювальні прилади. Тож перед тим, як виписати штраф водієві, працівник поліції обов’язково повинен використовувати вимірювальний пристрій для того, щоб визначити відсоток світлопропускання тонування.

Існують певні вимоги до світлопропускання скла автомобіля:

Лобове скло повинно пропускати не менше 75% світла.

Бічне скло передніх дверей повинно пропускати не менше 70% світла.

Заднє скло може бути тонованим без обмежень.

Дзеркальне тонування скла в Україні заборонене.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.