Безопасность на дорогах напрямую зависит от технического состояния транспортных средств. Именно поэтому в Украине действует система обязательного технического контроля (ОТК), позволяющая проверить исправность автомобилей, автобусов и другого транспорта, участвующего в дорожном движении.

В 2026 году процедура претерпела определенные изменения, в частности, относительно международных перевозок и получения специальных сертификатов.

Читайте на Фактах ICTV, кого касаются требования ОТК, как часто нужно проходить проверку и какие новые правила для водителей.

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Что проверяют во время обязательного технического контроля

Обязательный технический контроль предусматривает комплексную проверку транспортного средства на соответствие требованиям безопасности дорожного движения и экологическим нормам.

При осмотре специалисты оценивают:

исправность тормозной системы;

работу рулевого управления;

состояние наружных световых приборов;

техническое состояние шин и колес;

соответствие нормам светопропускания стекла;

исправность газобаллонного оборудования, если оно установлено;

другие элементы автомобиля, влияющие на безопасность эксплуатации и уровень вредных выбросов.

Порядок проведения техосмотра и список проверок определяются правительственными нормативными документами.

Новые правила для водителей с июня: кто обязан проходить техосмотр

По данным МВД, не все автомобили в Украине подлежат обязательному техническому контролю. Прежде всего, это требование касается транспорта, используемого для коммерческой деятельности или перевозки большого количества пассажиров.

Обязательный техосмотр должен проходить:

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли;

грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн;

грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;

прицепы к таким транспортным средствам;

такси;

автобусы;

специализированный транспорт, перевозящий опасные грузы.

Какие автомобили освобождены от прохождения ОТК

Для большинства частных автовладельцев обязательный техосмотр остается необязательным.

Не подлежат техническому контролю:

легковые автомобили, используемые исключительно для личных нужд;

прицепы и полуприцепы к таким автомобилям;

мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства;

коммерческие легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн, если срок их эксплуатации не превышает двух лет;

технические средства агропромышленного комплекса, определенные законодательством.

Таким образом, владельцы обычных легковых автомобилей, не использующих транспорт для заработка, не обязаны проходить обязательный техосмотр.

Как часто нужно проходить технический контроль

Периодичность прохождения ОТК зависит от типа транспортного средства и его использования.

Один раз в два года техосмотр проходят:

коммерческие легковые автомобили;

грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн;

прицепы к ним.

Это требование распространяется на транспортные средства, эксплуатируемые более двух лет.

Ежегодный технический контроль обязателен для:

грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн;

прицепов к ним;

такси.

Каждые шесть месяцев технический осмотр должны проходить:

автобусы;

специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

Новые правила для водителей с июня в Украине: что изменилось

В МВД рассказали, что недавно вступило в силу правительственное постановление №558, которое внесло изменения в правила проведения обязательного технического контроля. Нововведения, прежде всего, касаются транспортных средств, работающих в сфере международных грузоперевозок.

Документом предполагает:

право аккредитованных пунктов технического контроля проводить дополнительные проверки соответствия международным требованиям;

порядок оформления и учета специальных сертификатов ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта);

новую систему классификации технических недостатков транспортных средств в соответствии с европейскими стандартами;

обновленные требования к оценке технического состояния транспортных средств, участвующих в международных перевозках.

Что такое сертификат ЕКМТ и кому он нужен

ЕКМТ – это сертификат пригодности транспортного средства к эксплуатации, подтверждающий его соответствие международным требованиям для осуществления перевозок по многосторонним квотам Международного транспортного форума.

Фактически документ подтверждает, что транспортное средство отвечает установленным техническим и экологическим стандартам для работы на международных маршрутах.

Для прохождения дополнительной проверки владелец или уполномоченное лицо должны предоставить:

регистрационные документы на транспортное средство;

копию сертификата изготовителя ЕКМТ.

Если транспорт успешно проходит все проверки, водителю или владельцу выдают ЕКМТ-сертификат пригодности к эксплуатации.

Документ оформляется на украинском языке и дополнительно на одном из международных языков — английском, немецком или французском. Срок действия составляет 12 месяцев.

Новые требования к фото- и видеофиксации техосмотра

Отдельное внимание законодательство уделяет качеству фото- и видеофиксации при прохождении технического контроля.

Материалы должны быть:

четкими и хорошо освещенными;

без редактирования или внесения изменений в графические редакторы;

позволяющими идентифицировать марку, цвет и номерной знак транспортного средства.

Кроме того, автомобиль должен занимать не менее 70% площади фотографии.

На каждом снимке автоматически должна отображаться дата технического контроля, которая должна совпадать с датой оформления протокола проверки технического состояния транспортного средства.

Ужесточение контроля за соблюдением правил дорожного движения

Система автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине продолжает расширяться. По словам представителей патрульной полиции, этот инструмент стал одним из ключевых элементов контроля безопасности на дорогах и профилактики аварий с тяжелыми последствиями.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, на 1 июня 2026 года в стране работает 376 приборов контроля автоматической фиксации нарушений ПДД.

Они установлены в местах повышенной аварийности, охватывают 32 города и 18 областей. В то же время, система не работает на территориях, где продолжаются боевые действия.

За последний год система существенно расширилась:

в течение 2025 года в сеть добавили 40 новых приборов контроля;

еще 37 комплексов было установлено уже в этом году;

во Львове два комплекса получили дополнительный функционал — теперь они фиксируют не только превышение скорости, но и нарушение правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта.

Ужесточение контроля за ПДД с июня: какие нарушения фиксируют камеры

Функционал системы автофиксации охватывает основные нарушения, чаще всего приводящие к ДТП:

превышение скорости более чем на 20 км/ч;

нарушение правил движения и остановки на полосе маршрутного транспорта.

Само превышение скорости остается одной из главных причин аварий с тяжелыми последствиями.

Следовательно, новые правила для водителей с июня 2026 года, прежде всего, касаются владельцев коммерческого транспорта.

Обязательный технический контроль в Украине остается обязательным, прежде всего, для такси, автобусов и грузовых автомобилей. В то же время, частные легковые автомобили, используемые для личных нужд, от прохождения ОТК освобождены.

Также начали действовать новые правила для перевозчиков, работающих по международным маршрутам. Они предусматривают дополнительные проверки транспортных средств и получение сертификатов ЕКМТ, подтверждающих соответствие автомобиля европейским техническим требованиям.

Это должно способствовать повышению безопасности перевозок и гармонизации украинских стандартов с нормами Европейского Союза.

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