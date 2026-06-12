11 июня 2026 года Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил поддержал оборонный законопроект, предусматривающий продление помощи в Украине. Документ также предлагает увеличить финансирование Инициативы безопасности помощи Украине (USAI) до $750 млн. Об этом сообщило издание Reuters.

Поэтому, несмотря на политические дискуссии в Вашингтоне, поддержка Киева остается в повестке дня американских законодателей. Если законопроект пройдет все необходимые процедуры, Украина сможет получить дополнительные ресурсы для закупки вооружения и военной техники.

От каких стран Украина больше получает помощи, читайте в нашем материале.

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Кто Украине помогает больше всего: рейтинг стран

Согласно данным Кильского института, охватывающих период с 24 января 2022 года по 30 апреля 2026 года, больше всего денег Украине выделили Соединенные Штаты.

Рейтинг стран, которые больше всего помогают Украине:

США предоставили Украине €64,6 млрд. военной помощи и еще €47,3 млрд. финансовой поддержки. Общий объем помощи превышает €111,9 млрд, не считая гуманитарной составляющей. На втором месте находится Европейский союз. Основной вклад Брюсселя приходится на финансовую помощь, объем которой достиг €81,2 млрд. Среди отдельных европейских государств больше всего Украине помогла Германия. Она предоставила €24,2 млрд военной помощи, а также дополнительные средства в виде финансовой и гуманитарной поддержки. В пятерку крупнейших доноров также входит Великобритания, которая выделила €16,2 млрд военной помощи. Кроме того, Лондон оказывал финансовую и гуманитарную поддержку.

Существенную помощь Украине также оказали Канада, Япония, Дания и Нидерланды. Из перечня выделяется Япония, которая помогает преимущественно деньгами, в то время как Дания входит в число стран, оказавших значительные объемы военной помощи €9,9 млрд.

Какие программы оказывают финансовую поддержку Украине

Помощь от США – лишь часть международной поддержки. В 2026 году Украина привлекает десятки миллиардов евро и долларов через программы Европейского Союза, G7, международных финансовых организаций и партнерских государств.

Именно эти механизмы сегодня обеспечивают финансирование бюджета, социальных выплат, восстановление инфраструктуры и оборонных нужд.

Сколько денег получает Украина от ЕС

Одним из самых больших источников финансовой поддержки остается программа Ukraine Facility, созданная Европейским Союзом.

В начале июня Украина получила седьмой транш в рамках этого механизма на сумму €2,8 млрд. С учетом погашения предварительного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило €2,6 млрд.

После этого общий объем средств, полученных Украиной через Ukraine Facility, превысил €29,4 млрд.

Деньги направляются, прежде всего, на финансирование социальных выплат, гуманитарных программ и других приоритетных расходов государственного бюджета. В то же время, получение средств связано с выполнением реформ, предусмотренных Планом Украины, который является частью процесса европейской интеграции.

Общий бюджет программы на 2024-2027 годы составляет €50 млрд в виде грантов и кредитов. Из этой суммы более €38 млрд предусмотрены для поддержки реформ и инвестиций.

Новый механизм ЕС на €90 млрд

В апреле Совет ЕС утвердил запуск нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Его общий объем составляет до €90 млрд на 2026-2027 годы. Планируется, что Украина будет получать по €45 млрд ежегодно.

В частности, в 2026 году:

€16,7 млрд должны быть направлены на поддержку государственного бюджета;

€28,3 млрд — на оборонные нужды.

Финансирование будет привлекаться путем заимствований Европейского Союза на международных рынках капитала. Этот инструмент станет одним из крупнейших пакетов международной помощи Украине за весь период полномасштабной войны.

Помощь от Всемирного банка

В 2026 году одним из главных каналов помощи Украины остается сотрудничество со Всемирным банком в рамках программы PEACE in Ukraine, которая была запущена еще в 2022 году в ответ на полномасштабную войну и необходимость обеспечить непрерывное функционирование государства.

1 апреля 2026 года Украина получила очередной крупный транш — почти $1,3 млрд от Японии. Эти средства поступили через механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 и были реализованы через проект Всемирного банка. Формально финансирование прошло через фонд F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF и было зачислено непосредственно в общий фонд государственного бюджета Украины.

Этот транш стал вторым вкладом Японии в рамках механизма ERA, общий объем которого составляет $50 млрд. Полученные средства направляются прежде всего на покрытие социальных расходов — выплату пенсий, заработных плат в государственном секторе и другие социальные программы, критически важные в условиях военного положения.

В рамках проекта PEACE in Ukraine уже накоплено более $53 млрд международной помощи. Вклад Японии с начала полномасштабной войны превысил $10,7 млрд, из которых более $2,7 млрд – это гранты. По объемам поддержки Токио входит в число крупнейших доноров Украины в мире.

Европейский банк реконструкции и развития

ЕБРР в 2026 году продолжил финансирование как энергетических, так и возобновляемых проектов в Украине. Одним из ключевых решений стало предоставление кредита в размере $45 млн. агрохолдингу Кернел для развития проекта в сфере возобновляемой энергетики.

Общая стоимость проекта составляет около $86 млн. Речь идет о строительстве солнечной электростанции на юге Украины мощностью 106 МВт с системами накопления энергии. Ожидается, что она будет производить примерно 141 ГВтч электроэнергии ежегодно, что позволит сократить выбросы углекислого газа на около 82,5 тыс. тонн.

После подключения к Объединенной энергосистеме Украины станция будет работать как часть национального энергорынка.

Отдельным направлением стало участие ЕБРР в восстановлении объектов Чернобыльской АЭС. Вместе с ЧАЭС банк подписал грантовое соглашение на €30 млн, направленное на подготовку ремонтных работ нового безопасного конфайнмента.

Речь идет о технических, регуляторных и логистических мерах, необходимых для восстановления конструкции, поврежденной в результате атаки дрона в 2025 году.

Помощь от ЕС Украине в 2026 году

ЕС в 2026 году закрепил за собой роль одного из главных доноров Украины, объединяя бюджетную поддержку, оборонные инструменты и долгосрочные инвестиции.

31 марта Евросоюз получил €1,4 млрд. доходов от замороженных российских активов. Эти средства были распределены следующим образом: 95% через механизм кредитного сотрудничества (ULCM) как безвозвратную финансовую помощь Украине, и 5% через Европейский фонд мира для оборонных нужд.

Параллельно ЕС утвердил масштабный пакет в рамках Европейского фонда обороны — 1,07 млрд евро на 57 проектов, охватывающих искусственный интеллект, кибербезопасность, дроны и технологии противодействия беспилотникам. Из этой суммы €675 млн направлено на развитие оборонных возможностей, а €332 млн – на научные исследования.

Дополнительно ЕС инвестирует в восстановление через Ukraine Investment Framework: €1,2 млрд на инфраструктуру, энергетику и бизнес, а также сотни миллионов евро гарантий для ЕИБ и ЕБРР.

Помощь от США Украине в 2026 году: оборона, ядерная безопасность и долгосрочные кредиты

Соединенные Штаты в 2026 году сосредоточены на военной помощи и ядерной безопасности. Госдепартамент США объявил о намерении выделить до $100 млн. в поддержку Чернобыльской АЭС в рамках координации G7. Это часть общего плана обновления нового безопасного конфайнмента, общая стоимость которого оценивается в $500 млн.

Отдельно Министерство обороны США разблокировало $400 млн военной помощи Украине в рамках программы USAI, предусматривающей производство вооружения американскими оборонными компаниями. Еще $400 млн заложено на 2027 год.

Общий вклад США в проект безопасности Чернобыля уже превысил $365 млн.

Помощь Украине от других стран: оборонная промышленность и технологии

В 2026 году основными донорами Украины остаются страны Европейского Союза, США, Великобритания, Япония, Норвегия и ряд других партнеров, финансирующих как оборонные нужды, так и работу государства, восстановление инфраструктуры и социальные программы.

Великобритания передала Украине транш в размере 752 млн фунтов стерлингов (приблизительно $1 млрд) в рамках механизма ERA. Общая британская поддержка по этой программе составляет 2,26 млрд. фунтов стерлингов, которые предоставляются на 30 лет и погашаются за счет доходов от замороженных российских активов.

Германия в 2026 году согласовала с Украиной оборонный пакет на €4 млрд, который включает в себя масштабное усиление ПВО и развитие собственного оборонного производства.

В частности, €3,2 млрд направляются на закупку ракет к системам Patriot, еще €182 млн — на 36 пусковых установок IRIS-T. Отдельно предусмотрено 300 млн евро на развитие украинских дальнобойных систем. Также стартовало совместное производство дронов с применением искусственного интеллекта, первая партия которого составит около 5 тысяч единиц.

Норвегия в 2026 году предоставляет Украине около $9 млрд в рамках программы Nansen, включая поставки F-16, финансирование ПВО и поддержку энергетики.

Испания выделяет €1 млрд. военной помощи и дополнительно передает бронемашины VAMTAC и артиллерийские боеприпасы.

Бельгия также предоставляет €1 млрд, включая дополнительные истребители F-16.

Польша через банк BGK привлекает для Украины 220 млн. евро, направленных на энергетику, транспорт и восстановление общин.

Северная Европа и Балтия: технологии, дроны и энергетическая стойкость

Скандинавские и балтийские страны продолжают играть роль технологических и оборонных партнеров Украины.

Норвегия дополнительно инвестирует в импорт газа и энергетику, поддерживает проекты распределенной генерации.

Швеция выделяет $1,3 млн из-за ЮНЕСКО в защиту культурного наследия, в частности Национального заповедника Хортица.

Финляндия присоединяется к международной коалиции дронов, объединяющей более 20 стран.

Латвия передает Украине генераторы на 1,2 млн евро и боевые машины CVR(T), а также продолжает поддержку на уровне около 0,3% ВВП.

Эстония обязалась ежегодно направлять минимум 0,25% ВВП, что в 2026 году составляет около €110 млн, преимущественно на дроны и ИТ-решения.

Помощь от ООН и международных организаций

Программа развития ООН вместе с правительством Сербии подписала соглашение на 2 млн евро для восстановления энергетической системы Украины. Денежные средства пойдут на закупку высоковольтных трансформаторов и оборудования для восстановления электропередачи.

Международная морская организация (ИМО) запустила программу IMO for Ukraine, которая включает три ключевых направления: оценку разрушений портовой инфраструктуры, цифровизацию морских процедур через “единое морское окно” и экологическую безопасность Черного моря, в частности реагирование на разливы нефти

НАТО и оборонная поддержка

Страны НАТО в 2026 году планируют предоставить Украине около $60 млрд. военной помощи. Приоритетом остаются системы противовоздушной обороны, беспилотники и дальнобойные боеприпасы.

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что поддержка должна распределяться более равномерно между союзниками, поскольку сейчас основную нагрузку несут лишь несколько стран.

Источник: Национальный институт стратегических исследований

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