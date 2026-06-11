Правительство обновит План Украины в рамках четырехлетней программы финансовой поддержки Европейского Союза Ukraine Facility. Это нужно, чтобы синхронизировать план с процессом вступления Украины в ЕС и привлечь дополнительные 8,35 €млрд.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как обновят План Украины в рамках программы

По словам Свириденко, правительство синхронизирует План с процессом вступления в Европейский Союз и создает предпосылки для привлечения €8,35 млрд дополнительной поддержки в рамках Ukraine Support Loan (пакета финансовой помощи ЕС на сумму €90 млрд, охватывающего 2026-2027 годы).

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Премьер-министр рассказала, что Кабинет министров утвердил изменения в План реформ, которые подготовили в сотрудничестве с Европейской комиссией, центральными органами исполнительной власти и народными депутатами.

В частности, правительство актуализировало 35 существующих шагов и внесло 26 новых. Главное внимание в обновленном документе уделили верховенству права, энергетическому сектору, корпоративному управлению и другим ключевым направлениям.

Как утверждает Свириденко, обновленные индикаторы синхронизировались с евроинтеграционными обязательствами Украины, бенчмарками переговорного процесса по членству в ЕС и адаптацией законодательства к праву Европейского Союза.

Как добавила премьер-министр, реализация обновленного Плана Украины позволит привлекать финансовую поддержку для макроэкономической стабильности и восстановления.

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