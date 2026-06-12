11 червня 2026 року, Комітет Сенату США з питань збройних сил підтримав оборонний законопроєкт, який передбачає продовження безпекової допомоги Україні. Документ також пропонує збільшити фінансування Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) до $750 млн. Про це повідомило видання Reuters.

Тож попри політичні дискусії у Вашингтоні підтримка Києва залишається на порядку денному американських законодавців. Якщо законопроєкт пройде всі необхідні процедури, Україна зможе отримати додаткові ресурси на закупівлю озброєння та військової техніки.

Від яких країн Україна найбільше отримує допомоги, читайте в нашому матеріалі.

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Хто Україні допомагає найбільше: рейтинг країн

Згідно з даними Кільського інституту, які охоплюють період із 24 січня 2022 року до 30 квітня 2026 року, найбільше грошей Україні виділили Сполучені Штати.

Рейтинг країн, які найбільше допомагають Україні:

США надали Україні €64,6 млрд військової допомоги та ще €47,3 млрд фінансової підтримки. Загальний обсяг допомоги перевищує €111,9 млрд, не враховуючи гуманітарну складову. На другому місці перебуває Європейський Союз. Основний внесок Брюсселя припадає на фінансову допомогу, обсяг якої досяг €81,2 млрд. Серед окремих європейських держав найбільше Україні допомогла Німеччина. Вона надала €24,2 млрд військової допомоги, а також додаткові кошти у вигляді фінансової та гуманітарної підтримки. До п’ятірки найбільших донорів також входить Велика Британія, яка виділила €16,2 млрд військової допомоги. Окрім цього, Лондон надавав фінансову та гуманітарну підтримку.

Суттєву допомогу Україні також надали Канада, Японія, Данія та Нідерланди. З переліку вирізняється Японія, яка допомагає переважно грошима, тоді як Данія входить до числа країн, що надали значні обсяги військової допомоги €9,9 млрд.

Які програми надають фінансову підтримку Україні

Допомога від США — лише частина міжнародної підтримки. У 2026 році Україна залучає десятки мільярдів євро та доларів через програми Європейського Союзу, країн G7, міжнародних фінансових організацій і партнерських держав.

Саме ці механізми сьогодні забезпечують фінансування бюджету, соціальних виплат, відновлення інфраструктури та оборонних потреб.

Скільки грошової допомоги отримує Україна від ЄС

Одним із найбільших джерел фінансової підтримки залишається програма Ukraine Facility, створена Європейським Союзом.

На початку червня Україна отримала сьомий транш у межах цього механізму на суму €2,8 млрд. З урахуванням погашення попереднього авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло €2,6 млрд.

Після цього загальний обсяг коштів, які Україна отримала через Ukraine Facility, перевищив €29,4 млрд.

Гроші спрямовуються насамперед на фінансування соціальних виплат, гуманітарних програм та інших пріоритетних видатків державного бюджету. Водночас отримання коштів пов’язане з виконанням реформ, передбачених Планом України, який є частиною процесу європейської інтеграції.

Загальний бюджет програми на 2024–2027 роки становить €50 млрд у вигляді грантів і кредитів. Із цієї суми понад €38 млрд передбачені для підтримки реформ та інвестицій.

Новий механізм ЄС на €90 млрд

У квітні Рада ЄС затвердила запуск нового фінансового інструмента Ukraine Support Loan.

Його загальний обсяг становить до €90 млрд на 2026–2027 роки. Планується, що Україна отримуватиме по €45 млрд щороку.

Зокрема, у 2026 році:

€16,7 млрд мають спрямувати на підтримку державного бюджету;

€28,3 млрд — на оборонні потреби.

Фінансування залучатиметься шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках капіталу. Цей інструмент стане одним із найбільших пакетів міжнародної допомоги Україні за весь період повномасштабної війни.

Допомога від Світового банку

У 2026 році одним із головних каналів допомоги України залишається співпраця зі Світовим банком у межах програми PEACE in Ukraine, яка була запущена ще у 2022 році як відповідь на повномасштабну війну та потребу забезпечити безперервне функціонування держави.

1 квітня 2026 року Україна отримала черговий значний транш — майже $1,3 млрд від Японії. Ці кошти надійшли через механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 та були реалізовані через проєкт Світового банку. Формально фінансування пройшло через фонд F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF і було зараховане безпосередньо до загального фонду державного бюджету України.

Цей транш став другим внеском Японії в межах механізму ERA, загальний обсяг якого становить $50 млрд. Отримані кошти спрямовуються насамперед на покриття соціальних видатків — виплату пенсій, заробітних плат у державному секторі та інші соціальні програми, які є критично важливими в умовах воєнного стану.

Загалом у межах проєкту PEACE in Ukraine вже накопичено понад $53 млрд міжнародної допомоги. Внесок Японії з початку повномасштабної війни перевищив $10,7 млрд, з яких понад $2,7 млрд — це гранти. За обсягами підтримки Токіо входить до числа найбільших донорів України у світі.

Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄБРР у 2026 році продовжив фінансувати як енергетичні, так і відновлювальні проєкти в Україні. Одним із ключових рішень стало надання кредиту в розмірі $45 млн агрохолдингу Кернел для розвитку проєкту у сфері відновлюваної енергетики.

Загальна вартість проєкту становить близько $86 млн. Йдеться про будівництво сонячної електростанції на півдні України потужністю 106 МВт із системами накопичення енергії. Очікується, що вона вироблятиме приблизно 141 ГВт·год електроенергії щороку, що дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на близько 82,5 тис. тонн.

Після підключення до Об’єднаної енергосистеми України станція працюватиме як частина національного енергоринку.

Окремим напрямом стала участь ЄБРР у відновленні об’єктів Чорнобильської АЕС. Разом із ЧАЕС банк підписав грантову угоду на €30 млн, яка спрямована на підготовку ремонтних робіт нового безпечного конфайнмента.

Йдеться про технічні, регуляторні та логістичні заходи, необхідні для відновлення конструкції, пошкодженої внаслідок атаки дрона у 2025 році.

Допомога від ЄС Україні у 2026 році

ЄС у 2026 році закріпив за собою роль одного з головних донорів України, поєднуючи бюджетну підтримку, оборонні інструменти та довгострокові інвестиції.

31 березня Євросоюз отримав €1,4 млрд прибутків від заморожених російських активів. Ці кошти було розподілено таким чином: 95% через механізм кредитного співробітництва (ULCM) як безповоротну фінансову допомогу Україні, і 5% — через Європейський фонд миру для оборонних потреб.

Паралельно ЄС затвердив масштабний пакет у межах Європейського фонду оборони — €1,07 млрд на 57 проєктів, які охоплюють штучний інтелект, кібербезпеку, дрони та технології протидії безпілотникам. Із цієї суми €675 млн спрямовано на розвиток оборонних спроможностей, а €332 млн — на наукові дослідження.

Додатково ЄС інвестує у відбудову через Ukraine Investment Framework: це €1,2 млрд на інфраструктуру, енергетику та бізнес, а також сотні мільйонів євро гарантій для ЄІБ і ЄБРР.

Допомога від США Україні у 2026 році: оборона, ядерна безпека і довгострокові кредити

Сполучені Штати у 2026 році зосереджуються на військовій допомозі та ядерній безпеці. Держдепартамент США оголосив про намір виділити до $100 млн на підтримку Чорнобильської АЕС у межах координації G7. Це частина загального плану відновлення нового безпечного конфайнмента, загальна вартість якого оцінюється у $500 млн.

Окремо Міністерство оборони США розблокувало $400 млн військової допомоги Україні в межах програми USAI, яка передбачає виробництво озброєння американськими оборонними компаніями. Ще $400 млн закладено на 2027 рік.

Загальний внесок США у проєкт безпеки Чорнобиля вже перевищив $365 млн.

Допомога Україні від інших країн: оборонна промисловість і технології

У 2026 році основними донорами України залишаються країни Європейського Союзу, США, Велика Британія, Японія, Норвегія та низка інших партнерів, які фінансують як оборонні потреби, так і роботу держави, відновлення інфраструктури та соціальні програми.

Велика Британія, передала Україні транш у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (приблизно $1 млрд) у межах механізму ERA. Загальна британська підтримка за цією програмою становить 2,26 млрд фунтів стерлінгів, які надаються на 30 років і погашаються за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Німеччина у 2026 році погодила з Україною оборонний пакет на €4 млрд, який включає масштабне посилення ППО та розвиток власного оборонного виробництва.

Зокрема, €3,2 млрд спрямовуються на закупівлю ракет до систем Patriot, ще €182 млн — на 36 пускових установок IRIS-T. Окремо передбачено €300 млн на розвиток українських далекобійних систем. Також стартувало спільне виробництво дронів із застосуванням штучного інтелекту, перша партія якого становитиме близько 5 тисяч одиниць.

Норвегія у 2026 році надає Україні близько $9 млрд у межах програми Nansen, включно з постачанням F-16, фінансуванням ППО та підтримкою енергетики.

Іспанія виділяє €1 млрд військової допомоги та додатково передає бронемашини VAMTAC і артилерійські боєприпаси.

Бельгія також надає €1 млрд, включно з додатковими винищувачами F-16.

Польща через банк BGK залучає для України €220 млн, спрямованих на енергетику, транспорт і відновлення громад.

Північна Європа та Балтія: технології, дрони та енергетична стійкість

Скандинавські та балтійські країни продовжують відігравати роль технологічних і оборонних партнерів України.

Норвегія додатково інвестує в імпорт газу та енергетику, підтримує проєкти розподіленої генерації.

Швеція виділяє $1,3 млн через ЮНЕСКО на захист культурної спадщини, зокрема Національного заповідника Хортиця.

Фінляндія приєднується до міжнародної коаліції дронів, яка об’єднує понад 20 країн.

Латвія передає Україні генератори на €1,2 млн та бойові машини CVR(T), а також продовжує підтримку на рівні близько 0,3% ВВП.

Естонія зобов’язалася щороку спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП, що у 2026 році становить близько €110 млн, переважно на дрони та ІТ-рішення.

Допомога від ООН та міжнародних організацій

Програма розвитку ООН разом із урядом Сербії підписала угоду на €2 млн для відновлення енергетичної системи України. Кошти підуть на закупівлю високовольтних трансформаторів і обладнання для відновлення електропередачі.

Міжнародна морська організація (ІМО) запустила програму IMO for Ukraine, яка охоплює три ключові напрями: оцінку руйнувань портової інфраструктури, цифровізацію морських процедур через “єдине морське вікно” та екологічну безпеку Чорного моря, зокрема реагування на розливи нафти

НАТО та оборонна підтримка

Країни НАТО у 2026 році планують надати Україні близько $60 млрд військової допомоги. Пріоритетом залишаються системи протиповітряної оборони, безпілотники та далекобійні боєприпаси.

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що підтримка має розподілятися більш рівномірно між союзниками, оскільки нині основне навантаження несуть лише кілька країн.

Джерело: Національний інститут стратегічних досліджень

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