В ближайшие недели правительство выйдет с реформой повышения зарплат военным, которая также будет предусматривать более конкретные сроки службы.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Когда будет повышение зарплат военным

Юлия Свириденко отметила, что Минобороны готовит реформу, которая будет предусматривать повышение зарплат военным, и это, по ее словам, будут “большие средства”.

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– Мы сейчас рассчитываем, каким образом сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующих периодах, – заявила Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Премьер добавила, что изменения будут предусматривать также более конкретные сроки службы.

– Все это находится в сфере ответственности Минобороны. В ближайшие недели мы готовы выходить с этой реформой и внедрять ее, – сообщила чиновница.

Она уточнила, что по состоянию на сегодня зарплаты военным Украина должна покрывать самостоятельно.

– Деньги, которые предоставляются нам в рамках €90 млрд, направляются на две цели: спецсчет Министерства обороны и непосредственно общий фонд в поддержку макростабильности украинской экономики, – объяснила Свириденко.

По ее словам, средства из спецсчета Минобороны можно использовать на закупку украинской техники и вооружения, однако зарплаты военных являются обязательством государства.

Премьер-министр заявила, что в настоящее время продолжается поиск ресурсов, источников и путей оптимизации для того, чтобы обеспечить реализацию этой реформы.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что для военных в ВСУ могут ввести новые краткосрочные контракты сроком от шести до девяти месяцев. Также планируется повышение минимального денежного довольствия до 30 тыс. грн.

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