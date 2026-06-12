Найближчими тижнями уряд вийде з реформою підвищення зарплат військовим, яка також передбачатиме більш конкретні терміни служби.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Коли буде підвищення зарплат військовим

Юлія Свириденко зазначила, що Міноборони готує реформу, яка передбачатиме підвищення зарплат військовим, і це, за її словами, будуть “великі кошти”.

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– Ми зараз обраховуємо, як збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах, – заявила Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Прем’єрка додала, що зміни передбачатимуть також більш конкретні терміни служби.

– Усе це перебуває у сфері відповідальності Міноборони. Найближчими тижнями ми готові виходити з цією реформою і впроваджувати її, – повідомила високопосадовиця.

Вона уточнила, що станом на сьогодні зарплати військовим Україна має покривати самостійно.

– Гроші, які надаються нам в рамках €90 млрд, спрямовуються на дві цілі: спецрахунок Міністерства оборони і безпосередньо загальний фонд на підтримку макростабільності української економіки, – пояснила Свириденко.

За її словами, кошти зі спецрахунку Міноборони можна використовувати на закупівлю української техніки і озброєння, однак зарплати військових є зобов’язанням держави.

Прем’єр-міністерка заявила, що наразі триває пошук ресурсів та джерел і шляхів оптимізації для того, щоб забезпечити цю реформу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що для військових у ЗСУ можуть запровадити нові короткострокові контракти терміном від шести до дев’яти місяців. Також планується підвищення мінімального грошового забезпечення до 30 тис. грн.

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