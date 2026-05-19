У Збройних Силах України можуть запровадити короткострокові контракти для військових терміном від шести до дев’яти місяців.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю Мілітарному.

Нові контракти у ЗСУ: деталі від Сирського

За словами Сирського, зараз обговорюються декілька варіантів контрактів, що передбачають різні терміни служби.

– Наприклад, запровадження так званого короткого контракту на шість-дев’ять місяців для тих військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров’я в результаті поранень, але мають бажання заключити контракт, – зазначив головком.

За його словами, ці зміни готують з урахуванням побажань військових, багато з яких просили саме про такі короткі контракти.

Серед інших варіантів:

нові контракти на 10 місяців для чинних військовослужбовців;

контракти для новобранців на 2–3 роки або більше, що дасть змогу обирати формат служби.

Сирський уточнив, що в силі залишається і звичайна мобілізація без підписання контракту.

При цьому рівень грошового забезпечення та надбавок для всіх буде однаковим.

Мінімальна зарплата військового буде 30 тис. грн

Олександр Сирський також підтвердив, що мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців планують підвищити до 30 тис. грн.

– Мінімальний рівень грошового забезпечення становитиме 30 тис. гривень, – зазначив він.

За словами головнокомандувача, будуть також передбачені доплати, насамперед для військових, які беруть участь в активних бойових діях: бійців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових бригад і морської піхоти.

Рівень зарплат та доплат для військових визначатиме Генштаб ЗСУ.

Сирський уточнив, що реформа в армії має бути узгоджена до кінця травня.

Нещодавно президент Володимир Зеленський поставив завдання суттєво збільшити грошове забезпечення для військовослужбовців.

Він наголошував, що мінімальний рівень зарплат в армії має бути не меншим за 30 тис. грн для тилових посад, а для бойових – у рази вищим. Зокрема, для піхотинців можуть запровадити контракти із виплатами до 400 тис. грн.

