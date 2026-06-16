Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 230 російський окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

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Втрати ворога на 16 червня

особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб,

танків – 12 026 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од.,

артилерійських систем – 44 118 (+36) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 872 (+2) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 427 (+7) од.,

літаків – 436 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 667 (+3) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од.,

крилатих ракет – 4 783 (+50) од.,

кораблів і катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 107 508 (+417) од.,

спеціальної техніки – 4 300 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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