Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 16 червня: ЗСУ знищили 1 230 окупантів та понад 2 тис. дронів
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 230 російський окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 16 червня
- особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб,
- танків – 12 026 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од.,
- артилерійських систем – 44 118 (+36) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 872 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 427 (+7) од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 667 (+3) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од.,
- крилатих ракет – 4 783 (+50) од.,
- кораблів і катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 107 508 (+417) од.,
- спеціальної техніки – 4 300 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 16 червня 2026 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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