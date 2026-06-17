Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что бизнесу нужен более широкий доступ к дешевым длительным кредитам.

Свириденко о доступе бизнеса к дешевым долгим кредитам

Как написала премьер-министр Украины в Telegram, такая возможность для бизнеса необходима для восстановления производств, создания рабочих мест и поддержки экономики, особенно в прифронтовых регионах.

После встречи с НБУ и руководителями госбанков Свириденко поручила подготовить изменения к стратегии развития государственных банков.

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— Ключевой посыл – восстановление экономики невозможно без доступа бизнеса к длительным дешевым деньгам. Поручила Министерству финансов совместно с Министерством экономики подготовить изменения в Стратегию развития государственных банков, – добавила она.

Среди приоритетов кредитования должны быть энергетика, ОПК, промышленность и бизнес в прифронтовых областях.

Также, по ее словам, важно обеспечить запуск проектного финансирования.

Отдельно Свириденко поручила Минфину подготовить предложения по привлечению ресурсов государственного банковского сектора для поддержки НАК Нафтогаз Украины во время подготовки к следующему отопительному сезону, а также обеспечить в KPI государственных банков фокус на кредитовании приоритетных отраслей.

Она отметила важность того, чтобы государственные банки активнее кредитовали бизнес в прифронтовых регионах, в частности в отраслях, обеспечивающих обороноспособность, энергетическую и экономическую устойчивость Украины.

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