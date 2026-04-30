Бизнес сможет получить льготный кредит на собственную генерацию — Свириденко
- Правительство запускает программу льготного кредитования под 10% годовых для бизнеса, который планирует строительство собственной распределенной генерации и систем накопления энергии.
- Государство будет компенсировать разницу в процентной ставке для проектов стоимостью до €25 млн, чтобы обеспечить автономность критической инфраструктуры и добавить 4 ГВт мощностей к энергосистеме.
Кабинет министров запускает механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса для строительства собственного распределенного поколения.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кредит на собственную распределенную генерацию
По словам Свириденко, украинское правительство создает дополнительные инструменты для выполнения планов устойчивости в сотрудничестве с частным сектором.
Премьер-министр рассказала, что предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых на строительство и ввод в эксплуатацию:
- газотурбинных и газопоршневых установок, в том числе когенерационных;
- объектов возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);
- систем накопления энергии;
- микросетей и локальных автономных энергосистем.
Как утверждает премьер-министр, разницу между рыночной и льготной ставкой для бизнеса будет компенсировать государство.
По ее словам, поддержка распространяется на кредиты в размере от €1 до €25 млн в гривневом эквиваленте.
Для территорий, расположенных вблизи зоны боевых действий, можно получить финансирование на сумму от €500 тыс.
Кредиты предоставляются на период до пяти лет. Предусмотрена возможность отсрочки выплат до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более чем на 12 месяцев.
Национальное учреждение развития (НУР) начинает реализацию программы кредитной поддержки украинских предприятий с 1 июня.
Инициатива направлена на стимулирование бизнеса в условиях военного положения, в частности, в прифронтовых регионах. Подать заявку можно через уполномоченные банки.
Как отметила Свириденко, одним из ключевых этапов подготовки к следующему отопительному сезону стало внедрение распределенной генерации. Стратегическая цель – обеспечить страну 4 ГВт мощностей, что позволит критической инфраструктуре работать автономно даже в кризисных ситуациях.
Сейчас реализация планов устойчивости уже дает первые результаты. В частности, энергосистема Украины пополнилась на 162 МВт новых генерирующих мощностей, подчеркнула премьер-министр.