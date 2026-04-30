Кабинет министров запускает механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса для строительства собственного распределенного поколения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кредит на собственную распределенную генерацию

По словам Свириденко, украинское правительство создает дополнительные инструменты для выполнения планов устойчивости в сотрудничестве с частным сектором.

Сейчас смотрят

Премьер-министр рассказала, что предприятия смогут привлекать кредиты с фактической ставкой 10% годовых на строительство и ввод в эксплуатацию:

газотурбинных и газопоршневых установок, в том числе когенерационных;

объектов возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);

систем накопления энергии;

микросетей и локальных автономных энергосистем.

Как утверждает премьер-министр, разницу между рыночной и льготной ставкой для бизнеса будет компенсировать государство.

По ее словам, поддержка распространяется на кредиты в размере от €1 до €25 млн в гривневом эквиваленте.

Для территорий, расположенных вблизи зоны боевых действий, можно получить финансирование на сумму от €500 тыс.

Кредиты предоставляются на период до пяти лет. Предусмотрена возможность отсрочки выплат до момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более чем на 12 месяцев.

Национальное учреждение развития (НУР) начинает реализацию программы кредитной поддержки украинских предприятий с 1 июня.

Инициатива направлена ​​на стимулирование бизнеса в условиях военного положения, в частности, в прифронтовых регионах. Подать заявку можно через уполномоченные банки.

Как отметила Свириденко, одним из ключевых этапов подготовки к следующему отопительному сезону стало внедрение распределенной генерации. Стратегическая цель – обеспечить страну 4 ГВт мощностей, что позволит критической инфраструктуре работать автономно даже в кризисных ситуациях.

Сейчас реализация планов устойчивости уже дает первые результаты. В частности, энергосистема Украины пополнилась на 162 МВт новых генерирующих мощностей, подчеркнула премьер-министр.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.