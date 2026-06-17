Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 17 июня 2026 года — ситуация на фронте
К концу прошедших суток на фронте было зафиксировано 182 боевых столкновения. Агрессор нанёс 53 авиаудара с применением 163 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6759 дронов-камикадзе и осуществил 2029 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 17 июня 2026 года
Потери РФ на 17 июня 2026 года
- личного состава – около 1 386 680 (+1 260);
- танков – 12 033 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 775 (+7);
- артиллерийских систем – 44 169 (+51);
- реактивных систем залпового огня – 1 874 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 427;
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 677 (+10);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 355 593 (+2 052);
- крылатых ракет – 4 783;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 107 994 (+486);
- специальной техники – 4 303 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 575-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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