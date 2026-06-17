Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) продолжают выяснять обстоятельства крушения военного самолета Су-24М в Хмельницкой области, в результате которого погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Изъятие “черного ящика” Су-24

Как сообщили в ГБР, во время осмотра места авиакатастрофы следователи изъяли так называемый «черный ящик» самолета. Бортовой самописец передадут на экспертизу, результаты которой должны помочь установить причины трагедии.

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Кроме того, правоохранители изымают бортовой журнал воздушного судна, журнал медицинского осмотра экипажа, документацию руководителя полётов на аэродроме, а также другие служебные и разрешительные документы, связанные с выполнением полёта.

По данным следствия, авария произошла 16 июня около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области. Известно, что экипаж выполнял полет в соответствии с боевым распоряжением.

В результате падения самолета погибли двое военных. Один из них вступил в ряды защитников Украины в числе первых добровольцев после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, другой поступил на военную службу еще в 2019 году.

ГБР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или иные тяжкие последствия. Следствие выясняет техническое состояние самолёта, обстоятельства его полёта и возможные причины катастрофы.

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