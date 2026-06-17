Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) продовжують встановлювати обставини падіння військового літака Су-24М на Хмельниччині, внаслідок якого загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Вилучення “чорного ящика” Су-24

Як повідомили у ДБР, під час огляду місця авіакатастрофи слідчі вилучили так званий “чорний ящик” літака. Бортовий самописець передадуть на експертизу, результати якої мають допомогти встановити причини трагедії.

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Крім того, правоохоронці вилучають бортовий журнал повітряного судна, журнал медичного огляду екіпажу, документацію керівника польотів на аеродромі, а також інші службові та дозвільні документи, пов’язані з виконанням польоту.

За даними слідства, аварія сталася 16 червня близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Відомо, що екіпаж виконував політ відповідно до бойового розпорядження.

Унаслідок падіння літака загинули двоє військових. Один із них долучився до лав захисників України серед перших добровольців після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, інший обрав військову службу ще у 2019 році.

ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 ККУ — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Слідство з’ясовує технічний стан літака, обставини його польоту та можливі причини катастрофи.

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