Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Російський ворог скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6035 дронів-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026

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