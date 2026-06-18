Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 18 червня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Російський ворог скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6035 дронів-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 18 червня 2026
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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