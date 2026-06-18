У межах PURL: Німеччина виділить ще $400 млн на ППО та ракети для Patriot для України
- Німеччина вчетверте долучиться до механізму PURL і спрямує $200 млн на закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.
- За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, ці кошти підуть на необхідні боєприпаси для українських систем протиповітряної оборони.
- Берлін також підтримає програму Jumpstart і виділить ще $200 млн на керовані ракети PAC-3 для систем Patriot, закликавши партнерів долучатися до фінансування.
Німеччина вчетверте долучиться до механізму PURL, який передбачає фінансування закупівлі американського озброєння та боєприпасів для України.
Німеччина виділить Україні ще $400 млн на ППО та ракети
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО повідомив, що Берлін спрямує $200 млн на закупівлю необхідних боєприпасів для систем протиповітряної оборони України, пише WELT.
– Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо $200 млн, — сказав міністр.
Крім того, Німеччина підтримає програму Jumpstart, у межах якої закуповують ракети для систем Patriot. Пісторіус уточнив, що Берлін виділить ще $200 млн на придбання керованих ракет PAC-3.
– Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3. Отже, ми рухаємося вперед, — наголосив глава німецького Міноборони.
Це відбуватиметься у межах механізму PURL.
Він також закликав інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3, аби посилити українську протиповітряну оборону.