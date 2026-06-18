Німеччина вчетверте долучиться до механізму PURL, який передбачає фінансування закупівлі американського озброєння та боєприпасів для України.

Німеччина виділить Україні ще $400 млн на ППО та ракети

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО повідомив, що Берлін спрямує $200 млн на закупівлю необхідних боєприпасів для систем протиповітряної оборони України, пише WELT.

– Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо $200 млн, — сказав міністр.

Крім того, Німеччина підтримає програму Jumpstart, у межах якої закуповують ракети для систем Patriot. Пісторіус уточнив, що Берлін виділить ще $200 млн на придбання керованих ракет PAC-3.

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– Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3. Отже, ми рухаємося вперед, — наголосив глава німецького Міноборони.

Це відбуватиметься у межах механізму PURL.

Він також закликав інших учасників Контактної групи долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3, аби посилити українську протиповітряну оборону.

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