Европейские страны из Группы семи будут производить в Украине по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения дальнобойных ударов.

Об этом сообщило издание Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.

Страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвиане лидеры стран G7 выразили готовность предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

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Как отметил источник, также рассматривается возможность изготовления ракет большой дальности.

— Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства глубокого удара, – заявил дипломатический источник в кулуарах саммита G7.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал журналистам, что американские компании получат возможность предоставлять лицензии европейским производителям для производства вооружения на территории Украины.

— Мы все сейчас производим слишком мало, и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые обладают этими производственными мощностями, включая европейские и украинские компании, – рассказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 обсудил вопрос получения лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

Также глава государства заявлял, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты и продолжает наращивать производство дальнобойного вооружения.

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