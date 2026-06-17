Страны G7 будут производить в Украине ПВО и дальнобойные ракеты — СМИ
- Страны G7 готовы предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков на ее территории.
- В Украине также могут производить по лицензии ракеты большой дальности и средства глубокого удара.
Европейские страны из Группы семи будут производить в Украине по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения дальнобойных ударов.
Об этом сообщило издание Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник.
Страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине
В совместном заявлении по итогам саммита в Эвиане лидеры стран G7 выразили готовность предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.
Как отметил источник, также рассматривается возможность изготовления ракет большой дальности.
— Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства глубокого удара, – заявил дипломатический источник в кулуарах саммита G7.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал журналистам, что американские компании получат возможность предоставлять лицензии европейским производителям для производства вооружения на территории Украины.
— Мы все сейчас производим слишком мало, и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые обладают этими производственными мощностями, включая европейские и украинские компании, – рассказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 обсудил вопрос получения лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.
Также глава государства заявлял, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты и продолжает наращивать производство дальнобойного вооружения.