Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 18 червня: ЗСУ знищили 1370 окупантів та майже 2 тис. дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1370 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 18 червня 2026
- особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб,
- танків – 12 038 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од.,
- артилерійських систем – 44 240 (+71) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 877 (+3) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 431 (+4) од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од.,
- крилатих ракет – 4 783 од.,
- кораблів і катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 108 425 (+431) од.,
- спеціальної техніки – 4 306 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 576-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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