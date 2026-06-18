Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1370 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 18 червня 2026

  • особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб,
  • танків – 12 038 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 44 240 (+71) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 877 (+3) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 431 (+4) од.,
  • літаків – 436 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од.,
  • крилатих ракет – 4 783 од.,
  • кораблів і катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 108 425 (+431) од.,
  • спеціальної техніки – 4 306 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 576-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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