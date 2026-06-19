Потери противника на 19 июня 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 577-е сутки полномасштабной войны превысили 1,389 млн.

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Потери врага по состоянию на 19 июня 2026 года

личного состава – около 1 389 420 (+1 370) человек;

танков – 12 040 (+2) шт.;

боевых бронированных машин – 24 783 (+4) шт.;

артиллерийских систем – 44 298 (+58) шт.;

РСЗО – 1 881 (+4) шт.;

средств ПВО – 1 432 (+1) шт.;

самолетов – 436 (+0) шт.;

вертолетов – 353 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 1 688 (+4) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 359 557 (+1 968) шт.;

крылатых ракет – 4 787 (+4) шт.;

кораблей/катеров – 33 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 108 866 (+441) шт.;

специальной техники – 4 309 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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