Минулої доби на фронті зафіксовано 204 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, здійснив 64 авіаційні удари, скинувши 213 керованих авіабомб.

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Крім того, залучив для ураження 5 797 дронів-камікадзе та здійснив 2 183 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 19 червня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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