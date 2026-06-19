Втрати ворога на 19 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 370 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 577-му добу повномасштабної війни перевищили 1,389 млн.

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Втрати ворога на 19 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 389 420 (+1 370) осіб;
  • танків  – 12 040 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 783 (+4) од;
  • артилерійських систем – 44 298 (+58) од;
  • РСЗВ – 1 881 (+4) од;
  • засобів ППО – 1 432 (+1) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968) од;
  • крилатих ракет – 4 787 (+4) од;
  • кораблів/катерів – 33 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 108 866 (+441) од;
  • спеціальної техніки – 4 309 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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ДСНС, рятувальник

Джерело: Генштаб ЗСУ

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