Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 19 червня: ЗСУ знищили 1 370 окупантів та 58 артсистем
Втрати ворога на 19 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 370 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 577-му добу повномасштабної війни перевищили 1,389 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 19 червня 2026 року
-
особового складу – близько 1 389 420 (+1 370) осіб;
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танків – 12 040 (+2) од;
-
бойових броньованих машин – 24 783 (+4) од;
-
артилерійських систем – 44 298 (+58) од;
-
РСЗВ – 1 881 (+4) од;
-
засобів ППО – 1 432 (+1) од;
-
літаків – 436 (+0) од;
-
гелікоптерів – 353 (+0) од;
-
наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4) од;
-
БпЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968) од;
-
крилатих ракет – 4 787 (+4) од;
-
кораблів/катерів – 33 (+0) од;
-
підводних човнів – 2 (+0) од;
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автомобільної техніки та автоцистерн – 108 866 (+441) од;
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спеціальної техніки – 4 309 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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