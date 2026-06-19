Лидеры Европейского Союза по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе согласовали совместную декларацию по Украине и европейской безопасности.

Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета.

Заявление лидеров на саммите Евросовета относительно Украины: что известно

В итоговом документе лидеры ЕС подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В Евросоюзе отметили, что продолжат оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку вместе с международными партнерами.

Среди ключевых решений саммита:

ЕС приветствовал открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и ожидает открытия остальных пяти кластеров в соответствии с подходом, основанным на достижениях;

лидеры подчеркнули, что никакие изменения границ не могут происходить силой, а путь к миру невозможен без участия Украины;

Евросоюз заявил о готовности активнее участвовать в дипломатических усилиях по завершению войны;

ЕС подтвердил готовность участвовать в создании гарантий безопасности для Украины, в частности через сотрудничество с США, миссии EUMAM и EUAM и потенциальный мониторинг прекращения огня;

страны ЕС призвали ускорить поставки Украине систем ПВО, боеприпасов, дронов и ракет;

отдельно подтверждено намерение как можно быстрее согласовать 21-й пакет санкций против России;

Евросоюз ожидает предоставления первого транша в рамках кредитного механизма объемом €90 млрд уже до конца июня;

также в документе содержится призыв активизировать поддержку восстановления Украины и подготовки энергосистемы к следующей зиме, включая ремонт защитного купола Чернобыльской АЭС.

Отдельно в ЕС призвали Россию и Беларусь вернуть всех незаконно депортированных украинских детей.

Мадьяр о вступлении Украины в ЕС

После саммита венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что во время подготовки итогового документа венгерская сторона настаивала на смягчении отдельных формулировок по Украине.

По его словам, во время многонедельной работы над текстом из декларации якобы убрали формулировку об ускорении процесса вступления Украины в ЕС.

Мадьяр также заявил, что финальная редакция документа содержит только те положения по Украине, которые ранее уже были согласованы всеми странами-членами Евросоюза.

Официального подтверждения от институтов ЕС по изменению именно этой формулировки пока не обнародовали.

На днях Украина официально открыла первый переговорный кластер в процессе вступления в Европейский Союз, что означает начало предметной работы над адаптацией украинского законодательства и государственных институтов к стандартам ЕС.

Как сообщала Европейская правда, уже 14 июля Украина может открыть еще пять переговорных кластеров. Такую дату обсуждают на уровне Евросоюза, а соответствующее решение могут рассмотреть во время заседания Совета ЕС по общим делам.

Параллельно ЕС уже начал техническую подготовку к открытию новых направлений переговоров — рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения начала анализ результатов скрининга кластеров со второго по шестой.

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