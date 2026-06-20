За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, сбросив 278 управляемых авиабомб.

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Кроме того, применил 9 561 дрон-камикадзе и совершил 2 983 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2026 года

Ситуация в Украине на 20 июня 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ, совершил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Двуречанское.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Новомихайловка, Новосергиевка, Дерилово и Лиман.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз, в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часового Яра и Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Вольное, Торецкое и Кучеров Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Филиал, Васильевка, Молодецкое и Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовые действия в районах Калиновского, Вербового и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Горькое, Воздвижовка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Волшебное, Любицкое, Мирное и Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 20 июня 2026 года

личного состава — около 1 390 660 (+1 240) человек;

танков — 12 041 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 24 787 (+4) ед;

артиллерийских систем — 44 386 (+88) ед;

РСЗО — 1 883 (+2) ед;

средств ПВО — 1 433 (+1) ед;

самолетов — 436 (+0) ед;

вертолетов — 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов — 1 695 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 361 803 (+2 246) ед;

крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;

кораблей/ катеров — 33 (+0) ед;

подводных лодок — 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 109 342 (+476) ед;

специальной техники — 4 314 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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