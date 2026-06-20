Карта боевых действий на 20 июня 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, сбросив 278 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 9 561 дрон-камикадзе и совершил 2 983 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 — из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2026 года
Ситуация в Украине на 20 июня 2026 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ, совершил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Двуречанское.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового
На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Новомихайловка, Новосергиевка, Дерилово и Лиман.
На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз, в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закитного и Калеников.
На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часового Яра и Веролюбовки.
На Константиновском направлении враг совершил 19 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Вольное, Торецкое и Кучеров Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Филиал, Васильевка, Молодецкое и Новопавловка.
На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовые действия в районах Калиновского, Вербового и Александрограда.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Горькое, Воздвижовка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Волшебное, Любицкое, Мирное и Новоселовка.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.
На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 20 июня 2026 года
- личного состава — около 1 390 660 (+1 240) человек;
- танков — 12 041 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 24 787 (+4) ед;
- артиллерийских систем — 44 386 (+88) ед;
- РСЗО — 1 883 (+2) ед;
- средств ПВО — 1 433 (+1) ед;
- самолетов — 436 (+0) ед;
- вертолетов — 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов — 1 695 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 361 803 (+2 246) ед;
- крылатых ракет — 4 787 (+0) ед;
- кораблей/ катеров — 33 (+0) ед;
- подводных лодок — 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 109 342 (+476) ед;
- специальной техники — 4 314 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.