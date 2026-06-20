Минулої доби на фронті зафіксовано 131 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 2 087 дронів-камікадзе та здійснив 1341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

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Джерело : Генштаб ВСУ

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