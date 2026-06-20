Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 20 червня 2026 — ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 131 бойове зіткнення.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав 45 авіаційних ударів – скинув 132 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 2 087 дронів-камікадзе та здійснив 1341 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
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Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 578-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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