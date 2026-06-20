Прогноз погоды в Украине на 10 дней предусматривает жаркую погоду без осадков на выходных, однако уже с начала следующей недели в части областей ожидаются дожди и грозы.

Какая будет температура воздуха до конца июня и где возрастет пожарная опасность – рассказал в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV синоптик Иван Семилит.

Какой будет погода в Украине на 10 дней

Иван Семилит отметил, что в субботу, 20 июня, в Украине будет преобладать погода без осадков благодаря повышенному атмосферному давлению.

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Лишь днем ​​на северо-востоке страны, в Одесской и Винницкой областях, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет +13…+20°C, днем ​​+23…+28°C, а на юге, западе, в центре и на востоке местами до +30…+32°C.

В воскресенье, 21 июня, существенных осадков также не прогнозируется. Атмосферное давление остается повышенным, поэтому погода будет преимущественно сухой и теплой. Температурный режим существенно не изменится: ночью +13…+20°C, днем ​​+23…+28°C, местами до +32°C.

22 июня, в понедельник, по словам Семилита, в Украину поступит новый атмосферный фронт. В западных областях, а днем ​​также в северных и большинстве центральных регионов ожидаются умеренные, местами сильные дожди с грозами. Температура останется высокой: +23…+28°C, местами до +30…+32°C.

Во вторник, 23 июня, в западных и северных областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами. В других регионах осадки будут менее вероятными. Температура не изменится.

В среду, 24 июня, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Лишь на юго-востоке возможны кратковременные дожди с грозами. Температурный фон остается стабильным.

Температура воздуха во вторник и среду ночью будет достигать +14…+20°С, днем ​​– +22…28°С, в Закарпатье и юге страны ночью +18…+23°С, днем ​​+26…+32°С.

25 июня, в четверг, по словам Ивана Семилита, погода станет более неустойчивой из-за влияния циклона с востока. В разных регионах возможны кратковременные дожди и грозы разной интенсивности. Температура воздуха днем ​​преимущественно +20…+27°C.

Также неустойчивая погода будет сохраняться в пятницу, 26 июня. Периодически пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура днем ​​будет +20…+27°C, в Закарпатье и юге до +30°C.

В следующие выходные 27 и 28 июня возможны кратковременные дожди и грозы в отдельных областях. Температура будет оставаться в пределах +20…+27°C, на юге и Закарпатье до +30°C.

Между тем, 29 июня, по предварительным прогнозам, осадки прекратятся, и в Украине установится сухая погода. Температура днем ​​будет +20…+27°C, на Закарпатье и в южных областях +24…+30°C.

Предупреждение о метеорологических явлениях 20-21 июня

Синоптики предупреждают, что 20-21 июня в большинстве южных (кроме Херсонской), Львовской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Сумской, Винницкой и Кировоградской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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