Служба безопасности Украины задержала в Киевской области агентку ФСБ, которая обустроила скрытый видеонаблюдательный пункт в гостинице с видом на Киевское море для корректировки российских ударов по Киеву.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора.

Задержание агентки ФСБ: что известно

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали 42-летнюю жительницу города Черноморск Одесской области через телеграмм-канал по поиску легких заработков.

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— В конце 2025 года женщина через Telegram установила контакт с представителем спецслужб РФ и согласилась выполнять его задачи. Сначала она передала врагу данные о мобильной огневой группе ПВО в Черноморске. Впоследствии подозреваемая получила новую задачу — помогать корректировать ракетно-дроновые удары по Киеву и области, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Как отмечают в СБУ, под предлогом туристического отдыха подозреваемая прибыла в гостиничный комплекс на побережье Киевского моря, где арендовала номер с видом на акваторию и установила в открывшемся окне камеру с удаленным доступом для ФСБ.

Устройство передавало видео российской стороне, которая, по версии следствия, использовала данные для мониторинга работы украинского ПВО и корректировки атак по Киеву.

В случае обнаружения координат ЗРК и мобильных огневых групп Сил обороны, российские войска планировали совершить по ним комбинированные удары, отметили в ведомстве.

— Установлено, что она причастна к одной из самых масштабных атак РФ по столице Украины, состоявшейся 24 мая 2026 года. Кроме того, после обстрела она готовила новые удары рашистов по Киеву. После ночных обстрелов города 24 мая агент залегла на дно, но впоследствии получила новую задачу на корректировку дальнейших обстрелов столицы Украины, — сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали ее во время обустройства очередного наблюдательного пункта в той же гостинице.

В ходе обысков изъяты телефоны, ноутбук и материалы, которые, по данным следствия, подтверждают сотрудничество с врагом.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 11 июня СБУ задержала агента ФСБ в Харькове, готовившего взрывы в прифронтовом городе.

По данным следствия, он изготовил взрывные устройства и планировал заложить их в центральной части города в час пик для массового поражения гражданских.

Правоохранители разоблачили его во время подготовки взрывчатки и задержали в съемной квартире, где он находился на связи с куратором из ФСБ.

У мужчины изъяли более 12 кг взрывчатых веществ и компоненты СВУ.

Подозреваемый находится под стражей, ему инкриминируется подготовка теракта.

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