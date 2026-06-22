Служба безпеки України спільно з Нацполіцією запобігла скоєнню терористичного акту у Києві. Правоохоронці затримали двох агентів російської ФСБ, які, за даними слідства, готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі столиці.

Про це повідомляють в СБУ та Київській міській прокуратурі.

Готували теракт біля КПІ

Як встановили правоохоронці, зловмисники отримали завдання від представників російських спецслужб організувати вибух біля адмінкорпусу. Для цього вони виготовили саморобні вибухівки та заклали їх під дизельний генератор біля одного з корпусів КПІ (Київського політехнічного інституту).

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Вибух мав призвести до пожежі та ураження сусідньої адмінспоруди. Окрім цього, агенти залишили на місці події телефон із камерою, яка мала в режимі реального часу траслювати відео представникам ФСБ.

Після виконання завдання фігуранти планували втекти з України. Вони сіли на потяг у напрямку Чернігівщини, звідки хотіли річкою на надувному човні потрапити до Білорусі, а звідти — до Росії.

Однак правоохоронці завчасно викрили їхню діяльність, задокументували підготовку злочину та затримали чоловіків у потязі.

За даними слідства, теракт готували двоє мешканців Києва — військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, та працівник сфери продажів. Чоловіки потрапили у поле зору російських спецслужб через Telegram-канали, де публікували повідомлення на підтримку кремлівського режиму.

Представники ФСБ, за інформацією прокуратури, представлялися колишніми співробітниками спецслужби та шукали виконавців через месенджери. За виконання теракту їм обіцяли так звану амністію — можливість без перевірок потрапити на територію РФ та подальше працевлаштування.

Крім цього, кожен із підозрюваних мав перерахувати російським кураторам по $1000 у криптовалюті нібито для безперешкодного проходження перевірки.

Перед підготовкою атаки агенти виконували й інші завдання російських спецслужб. Зокрема, вони облаштували схованку зі зброєю та боєприпасами у лісосмузі неподалік Києва, а координати схованки передали ФСБ. Також військовослужбовець передавав ворогу інформацію про військові об’єкти, зокрема дані щодо одного з полігонів, розміщеного там озброєння та кількості військових.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за фактом замаху на вчинення терористичного акту. Наразі також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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