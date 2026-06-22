Европейские страны рассмотрят возможные форматы будущих переговоров с Россией и предложат несколько вариантов, однако окончательное решение о том, кто будет представлять Европу на таких переговорах, должна принимать Украина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

ЕС и переговоры с Россией

По словам главы государства, во время заседания Европейского совета Украина и партнеры долго обсуждали роль Европы в возможном диалоге с РФ.

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— Европа обдумает формат, предложит несколько вариантов, но Украина будет определять, кто будет переговорщиком от Европы. Это справедливо, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что во время встреч с европейскими лидерами также обсуждались последствия, если не удастся усадить российского лидера Владимира Путина за стол переговоров.

— Мы абсолютно открыто обсудили, что будет, если мы сейчас не усадим Путина за стол переговоров. Какие страны находятся под угрозой, — сказал он.

Отдельно Зеленский сообщил о прогрессе в вопросе вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, Киев проделал необходимую работу для открытия новых переговорных кластеров.

Президент заявил, что с середины до конца июля у Украины есть шансы открыть еще пять кластеров, если этому не помешает политическое блокирование.

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