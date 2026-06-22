Європейські країни розглянуть можливі формати майбутніх переговорів із Росією та запропонують кілька варіантів, однак остаточне рішення щодо того, хто представлятиме Європу на таких перемовинах, має ухвалювати Україна.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

ЄС та переговори з Росією

За словами глави держави, під час засідання Європейської ради Україна та партнери тривалий час обговорювали роль Європи у можливому діалозі з РФ.

Зараз дивляться

— Європа подумає про формат, запропонує кілька можливостей, але Україна буде визначати, хто буде переговорником від Європи. Це справедливо, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що під час зустрічей із європейськими лідерами також обговорювали наслідки, якщо не вдасться посадити російського лідера Володимира Путіна за стіл переговорів.

— Ми абсолютно відкрито проговорили те, що буде, якщо ми зараз не посадимо Путіна за стіл перемовин. Які країни під загрозою, — сказав він.

Окремо Зеленський повідомив про прогрес у питанні вступу України до Європейського Союзу. За його словами, Київ виконав необхідну роботу для відкриття нових переговорних кластерів.

Президент заявив, що з середини до кінця липня Україна має шанси відкрити ще п’ять кластерів, якщо цьому не завадить політичне блокування.

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