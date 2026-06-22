Решению президента Украины Владимира Зеленского отправить орден Белого Орла по почте в канцелярию президента Польши предшествовали закулисные дипломатические попытки объяснить позицию и уладить спор.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью, которое транслировали в информационном телемарафоне Єдині новини.

Зеленский объяснил, что предшествовало отправке ордена

По словам Владимира Зеленского, его команда после заявлений президента Польши Кароля Навроцкого о намерениях отозвать орден Белого Орла начала активные переговоры с пояснениями.

Сейчас смотрят

Однако все это не отразилось на позиции польского президента, утверждает Зеленский.

– Руководитель моего офиса и первый заместитель, Буданов и Кислица, сказали: мы хотим полететь и решить вопросы с поляками – с администрацией Навроцкого. Я сказал, что вы не решите это, потому что вижу в этом исключительно электоральный процесс, который уже начался, – подчеркнул он.

Как объяснил Зеленский, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица уехали в Польшу. Они пообщались с канцелярией президента Польши, командами премьер-министра и спикера.

– Пытались сделать все. Но вернулись с чувством: мы чувствуем, что они это сделают, – подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, он пытался инициировать встречу с Навроцким, однако тот прибег к новому выпаду против Украины.

– Президент Польши делает следующий шаг: говорит, что Украине не место в Европе, потому что это плохо для польского фермера. Он это говорит, чтобы потом давить на Туска, блокировать кластер. Это связанные вещи, – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что его встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском никак не повлияла на Навроцкого и его решение.

По словам Зеленского, при президентстве Анджея Дуды между Украиной и Польшей было очень хорошее сотрудничество.

По его мнению, между президентами тогда были очень особые отношения на фоне большой помощи, полученной Украиной от Польши в начале полномасштабного российского вторжения.

19 июня Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла — высшего государственного отличия Польши.

На следующий день, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский вернул эту награду через Новую почту.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.