Рішенню президента Украни Володимира Зеленського відправити Орден Білого Орла поштою до канцелярії президента Польщі передували закулісні дипломатичні спроби пояснити позицію та владнати суперечку.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю, яке транслювалося в інформаційному телемарафоні Єдині новини.

Зеленський пояснив, що передувало відправленню ордена

За словами Володимира Зеленського, його команда після заяв президента Польщі Кароля Навроцького про наміри відкликати Орден Білого Орла почала активні перемовини з поясненнями.

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Проте усе це не вплинуло на позицію польського президента, стверджує Зеленський.

– Керівник мого офісу і перший заступник, Буданов і Кислиця, сказали: ми хочемо полетіти та вирішити питання з поляками – з адміністрацією Навроцького. Я сказав, що ви не вирішите це, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який вже почався, – наголосив він.

Як пояснив Зеленський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця поїхали до Польщі. Вони поспілкувалися з канцелярією президента Польщі, командами прем’єр-міністра та спікера.

– Намагалися зробити все. Але повернулись з відчуттям: ми відчуваємо, що вони це зроблять, – наголосив Зеленський.

За словами президента України, він намагався ініціювати зустріч з Навроцьким, проте той вдався до нового випаду проти України.

– Президент Польщі робить наступний крок: каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Він це говорить, щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов’язані речі, – сказав Зеленський.

Крім цього, Зеленський висловив впевненість, що його зустріч з прем’єром-міністром Польщі Дональдом Туском ніяк не вплинула на Навроцького та його рішення.

За словами Зеленського, за президентства Анджея Дуди між Україною та Польщею була дуже хороша співпраця.

На його думку, між президентами тоді були дуже особливі відносини на тлі великої допомоги, яку Україна отримала від Польщі на початку повномасштабного російського вторгнення.

19 червня Навроцький оголосив про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла — найвищої державної відзнаки Польщі.

Уже наступного дня, 20 червня, президент України Володимир Зеленський повернув цю нагороду через Нову пошту.

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