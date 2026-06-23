Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 390 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 23 червня 2026 року

особового складу – близько 1 394 530 (+1 390);

танків – 12 050;

бойових броньованих машин – 24 812 (+7);

артилерійських систем – 44 604 (+74);

РСЗВ – 1 887 (+1);

засобів ППО – 1 437;

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 719 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851);

крилатих ракет – 4 787;

кораблів/катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 110 827 (+626);

спеціальної техніки – 4 329 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.

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