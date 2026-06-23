Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 23 червня: ЗСУ знищили 1 390 окупантів, 74 артсистеми та 1 851 БпЛА
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 390 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 23 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 394 530 (+1 390);
- танків – 12 050;
- бойових броньованих машин – 24 812 (+7);
- артилерійських систем – 44 604 (+74);
- РСЗВ – 1 887 (+1);
- засобів ППО – 1 437;
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 719 (+7);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851);
- крилатих ракет – 4 787;
- кораблів/катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 110 827 (+626);
- спеціальної техніки – 4 329 (+8).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.
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