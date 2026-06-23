Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 390 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 23 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 394 530 (+1 390);
  • танків – 12 050;
  • бойових броньованих машин – 24 812 (+7);
  • артилерійських систем – 44 604 (+74);
  • РСЗВ – 1 887 (+1);
  • засобів ППО – 1 437;
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 719 (+7);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851);
  • крилатих ракет – 4 787;
  • кораблів/катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 110 827 (+626);
  • спеціальної техніки – 4 329 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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