Вночі 24 червня пролунали вибухи у Севастополі — зафіксовано приліт по головній електропідстанції Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Севастополь без світла

— Кіна не буде, а світла, як виявляється, багато не буває, — наголосив Роберт Бровді.

За його словами, по об’єкту в Севастополі працювали дрони 1 ОЦ Сил безпілотних систем (СБС)за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС.

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По електропідстанції Севастополя прилетіло сім дронів.

Крім того, вночі 24 червня українські дрони результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей на південних окупованих територіях України.

Блекаут у Севастополі

За даними Telegram-каналу Кримський вітер, після влучання у головну електропідстанцію в Севастополі там виникла сильна пожежа. Стовп чорного диму тягнеться вгору.

Електропідстанція ПС 330/220/110/35 кВ Севастополь, яка забезпечує електроенергією весь Севастопольський енергорайон, є основним вузловим об’єктом у Севастополі.

Наразі весь Севастополь без світла.

Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на об’єктах запроваджено особливий режим. Фахівці оцінюють масштаб пошкоджень. Тривають роботи з відновлення світла у Севастополі.

Також через відсутність напруги в мережі тролейбуси вранці не вийшли на маршрути. Водночас задля збільшення рухомого складу на найпопулярніших маршрутах на сьогодні скасували маршрути № 35, 41, 75, 84 та 129.

Також сьогодні дитячі садки Севастополя працюватимуть у спеціальному режимі. Північна сторона, Інкерман, Орлине: тут дитячі садки продовжують працювати у звичайному режимі.

У решті районів міста дитячі садки працюють у режимі чергових груп. Оскільки немає електроенергії, приготувати їжу неможливо. Тому дітей у чергових групах забезпечуватимуть сухими пайками.

Згодом Развожаєв повідомив, що електрику вже повернули Інкерману, Північній стороні, Качі. Орлівці, Андріївці, Орлиному, а також Севастопольській зоні Південного берега Криму.

Найближчим часом планується підключення до електропостачання вулиць Хрустальова та Повсталих, а також Сахарну головку.

— Найскладніша ситуація в Ленінському та Гагарінському районах — електроенергії не буде до вечора, фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити подачу енергії, — наголосив російський губернатор Севастополя.

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