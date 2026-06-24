Отключения света в Украине 25 июня: будут ли применяться графики
- В четверг, 25 июня, в Украине не прогнозируется применение графиков отключения света, сообщили в Укрэнерго.
- Потребителей просят пользоваться мощными электроприборами днем с 10:00 до 16:00 и экономно потреблять электроэнергию вечером с 18:00 до 22:00.
- Из-за российских обстрелов утром фиксировались обесточивания в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В четверг, 25 июня, в Украине не прогнозируется применение графиков отключения света.
Отключения света в Украине 25 июня не прогнозируются
Как сообщили в Укрэнерго, в четверг применение мер ограничения не планируется.
В то же время, в компании призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 10.00 до 16.00.
– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно в вечерние часы – с 18.00 до 22.00, – говорится в сообщении Укрэнерго.
Ранее Укрэнерго сообщало, что сегодня, 24 июня, потребление электроэнергии из-за безоблачной погоды по всей территории Украины и, как следствие, эффективной работы бытовых солнечных электростанций снизилось.
Так, по состоянию на 09:30, оно было на 4,2% ниже, чем в это время в предыдущий день – во вторник.
Вчера, 23 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,1% выше максимум предыдущего дня – в понедельник, 22 июня. Причина – существенное повышение температуры воздуха во всех регионах Украины, что приводит к активному использованию кондиционеров потребителями.
Также на утро из-за российских обстрелов фиксировались обесточивания в некоторых областях – в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.