В четверг, 25 июня, в Украине не прогнозируется применение графиков отключения света.

Отключения света в Украине 25 июня не прогнозируются

Как сообщили в Укрэнерго, в четверг применение мер ограничения не планируется.

В то же время, в компании призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 10.00 до 16.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно в вечерние часы – с 18.00 до 22.00, – говорится в сообщении Укрэнерго.

Ранее Укрэнерго сообщало, что сегодня, 24 июня, потребление электроэнергии из-за безоблачной погоды по всей территории Украины и, как следствие, эффективной работы бытовых солнечных электростанций снизилось.

Так, по состоянию на 09:30, оно было на 4,2% ниже, чем в это время в предыдущий день – во вторник.

Вчера, 23 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,1% выше максимум предыдущего дня – в понедельник, 22 июня. Причина – существенное повышение температуры воздуха во всех регионах Украины, что приводит к активному использованию кондиционеров потребителями.

Также на утро из-за российских обстрелов фиксировались обесточивания в некоторых областях – в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

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