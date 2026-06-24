У четвер, 25 червня, в Україні не прогнозується застосування графіків відключення світла.

Відключенння світла в Україні 25 червня не прогнозуються

Як повідомили в Укренерго, у четвер застосування заходів обмеження не планується.

Водночас у компанії закликають користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10.00 до 16.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Раніше Укренерго повідомляло, що сьогодні, 24 червня, споживання електроенергії через безхмарну погоду по всій території України та як наслідок ефективну роботу побутових сонячних електростанцій знизилось.

Так, станом на 09:30, воно було на 4,2% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 23 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 22 червня. Причина – суттєве підвищення температури повітря у всіх регіонах України, що зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами.

Також на ранок через російські обстріли фіксувались знеструмлення у деяких областях – у Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій.

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