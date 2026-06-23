В Херсоне российские войска атаковали остановку общественного транспорта в Корабельном районе.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Взрывы в Херсоне 23 июня: какие последствия

По информации ОВА, ориентировочно в 12:30 войска РФ атаковали с беспилотника остановку в Корабельном районе на территории города Херсон.

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Отмечается, что в результате российского удара ранен 64-летний херсонец. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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