Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Херсоне: дрон РФ атаковал остановку в Корабельном районе
В Херсоне российские войска атаковали остановку общественного транспорта в Корабельном районе.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
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По информации ОВА, ориентировочно в 12:30 войска РФ атаковали с беспилотника остановку в Корабельном районе на территории города Херсон.
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Отмечается, что в результате российского удара ранен 64-летний херсонец. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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