Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 260 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 24 червня 2026 року

особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб;

танків – 12 056 (+6) од;

бойових броньованих машин – 24 816 (+4) од;

артилерійських систем – 44 664 (+60) од;

РСЗВ – 1 889 (+2) од;

засобів ППО – 1 440 (+3) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівняи– 369 888 (+1 873) од;

крилатих ракет – 4 787 (+0) од;

кораблів/катерів – 33 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 111 257 (+430) од;

спеціальної техніки – 4 333 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 582-гу добу.

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