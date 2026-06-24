Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 24 червня: ЗСУ знищили 1 260 окупантів і 60 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 260 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 24 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб;
- танків – 12 056 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 24 816 (+4) од;
- артилерійських систем – 44 664 (+60) од;
- РСЗВ – 1 889 (+2) од;
- засобів ППО – 1 440 (+3) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівняи– 369 888 (+1 873) од;
- крилатих ракет – 4 787 (+0) од;
- кораблів/катерів – 33 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 111 257 (+430) од;
- спеціальної техніки – 4 333 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 582-гу добу.
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