Сьогодні, 25 червня, на майданчику Хмельницької атомної електростанції уповноважені правоохоронні органи проводять слідчі дії.

Про це повідомили в АТ НАЕК Енергоатом.

Слідчі дії на Хмельницькій АЕС: що відомо

У компанії заявили, що правоохоронні органи проводять слідчі дії на території майданчика станції.

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За наявною в Енергоатомі інформацією, заходи пов’язані з окремими закупівельними процедурами, які здійснювалися у попередні роки.

У товаристві зазначили, що забезпечують повне сприяння роботі правоохоронців та надають усю необхідну документацію і інформацію відповідно до вимог законодавства.

Також у компанії наголосили, що зацікавлені у всебічному, об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин.

В Енергоатомі додали, що чинне керівництво дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією та підтримує надання правової оцінки можливим порушенням незалежно від часу їх вчинення.

Окремо компанія запевнила, що проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси.

— Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб держави, — зазначили в Енергоатомі.

Що відомо про Хмельницьку АЕС

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) — одна з чотирьох діючих атомних електростанцій України та один із ключових об’єктів енергосистеми країни. Станція розташована у Хмельницькій області на межі з Рівненською та Тернопільською областями.

Будівництво ХАЕС розпочалося у 1981 році. Перший енергоблок ввели в експлуатацію у 1987 році, другий — у 2004 році. На станції працюють два енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1000. Їхня сумарна встановлена потужність становить 2 000 МВт.

Хмельницька АЕС забезпечує значну частину генерації електроенергії в центрально-західному регіоні України та щороку виробляє близько 14–15 млрд кВт·год електроенергії.

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