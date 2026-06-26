Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 310 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 26 червня 2026 року

особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб,

танків – 12 059 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.,

артилерійських систем – 44 799 (+68) од.,

РСЗВ – 1 896 (+3) од.,

засобів ППО – 1 447 (+4) од.,

літаків – 436 од.,

гелікоптерів – 353 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.,

крилатих ракет – 4 787 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 112 146 (+439) од.,

спеціальної техніки – 4 348 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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