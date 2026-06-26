Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 310 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 26 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб,
  • танків – 12 059 (+2) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 44 799 (+68) од.,
  • РСЗВ – 1 896 (+3) од.,
  • засобів ППО – 1 447 (+4) од.,
  • літаків – 436 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.,
  • крилатих ракет – 4 787 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 112 146 (+439) од.,
  • спеціальної техніки – 4 348 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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