Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 26 червня: ЗСУ знищили 1 310 окупантів та майже 70 артсистем
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 310 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на 26 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 398 370 (+1 310) осіб,
- танків – 12 059 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 823 (+5) од.,
- артилерійських систем – 44 799 (+68) од.,
- РСЗВ – 1 896 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 447 (+4) од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 729 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 373 660 (+1 778) од.,
- крилатих ракет – 4 787 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 112 146 (+439) од.,
- спеціальної техніки – 4 348 (+9) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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