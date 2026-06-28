Конституция – стена против тех, кто будет склонять нас к капитуляции: интервью с Леонидом Кучмой

Об Украине через 30 лет

– Если бы в июне 1996 года кто-то сказал Вам, что через 30 лет Украина будет воевать с Россией за свое существование и одновременно станет кандидатом в Европейский Союз, вы бы поверили? Какая часть этого сценария показалась бы Вам в 1996 году абсолютно невозможной?

– Война. В 1996 году я точно не поверил бы в войну с Россией. Я надеялся на нормальные отношения с Москвой. Но отношения прагматичные и равноправные – только так и не иначе. Уже тогда я понимал, что РФ для Украины – точно не брат и скорее не союзник, а потенциальный конкурент на разных площадках и в разных сферах.

Но это в 1996 году. А вот во время своей второй президентской каденции я уже вполне допустил бы возможность обоих приведенных вами сценариев. Причем “европейский” сценарий я не просто предполагал, но и пытался сделать реальным. Именно в начале 2000-х годов я сформулировал как стратегические цели Украины обретение ею ассоциированного членства в Европейском Союзе и полноправного членства в НАТО.

Что касается возможности войны с Россией, то она стала для меня вероятной после попытки Путина аннексировать украинский остров Тузла осенью 2003 года. Тогда нам удалось отстоять свою землю. Но тогда я понял, что “продолжение следует”.

О “конституционной ночи” 1996 года

– Сегодня “конституционную ночь” часто вспоминают как историческую победу. Но был ли момент, когда Вам показалось, что принятие Конституции может сорваться? Что тогда стало решающим для достижения компромисса?

– Конечно, “конституционная ночь” была очень драматическим событием. Но контекст конституционного процесса был гораздо шире. После почти года работы Конституционной комиссии над проектом Конституции в феврале 1996 года он был передан в Верховную Раду для обсуждения и принятия. Затем проголосован в первом чтении в начале июня.

Но левые, всеми способами саботировавшие и торпедировавшие принятие новой, несоветской Конституции, 19 июня провалили решающее голосование согласованного проекта.

Я уверен, что они сделали это в надежде, что в России к власти придет коммунист Зюганов, который за три дня до того вышел там в решающий тур президентских выборов. Для левых это означало бы начало возвращения к “обновленному союзу”, где не было бы уже никакой речи о независимой Украине и ее Конституции.

Такой шаг левых был срывом всех договоренностей и нарушением всех правил. Конституционный процесс был отброшен на нулевую отметку. Я отреагировал, объявив, что если Конституцию не примет Верховная Рада, то проект Конституционной комиссии будет вынесен на всенародный референдум. Соответствующий указ был обнародован 27 июня в 21:00. Депутаты моментально возобновили свое дневное заседание, которое длилось уже до утра.

Поэтому не буду говорить, что я наблюдал за ходом “конституционной ночи” как событием, где решается все и окончательно. Если бы Конституцию не приняли бы в парламенте депутаты, это сделал бы на референдуме украинский народ. Я совершенно уверен в этом.

Для новой Конституции новой Украины настало историческое время. И у тех, кто стремился помешать этому, ничего бы не вышло. Историю не остановишь. Это все равно, что пытаться перекрыть реку ладонью.

Скажу откровенно: я вообще считаю, что граждане больше, чем только депутатский корпус, имели бы право сказать свое решающее слово относительно Основного закона. Более того, принятый ими проект Конституции был бы более совершенным, чем тот, который в итоге был принят Верховной Радой.

Ведь во время согласований конституционной ночи из этого проекта выпал ряд очень важных положений. Например, о двухпалатном парламенте, верхняя палата которого стала бы площадкой для настолько нужного прямого диалога регионов. Или о высшей правовой силе, которую в Украине имел бы всенародный референдум.

Но именно процесс согласования статей Конституции в форме пакетных голосований, которые одновременно принимали важные для разных политических сил положения, и стал механизмом достижения компромисса, о котором вы спрашиваете.

Среди других факторов, которые обеспечили успех “конституционной ночи”, безусловно, назову ответственность у большинства из депутатов. И чувство страха у меньшинства, преимущественно левых. Ведь в случае принятия Конституции на референдуме Верховная Рада, наверное, была бы распущена.