Конституція – стіна проти тих, хто схилятиме нас до капітуляції: інтерв’ю з Леонідом Кучмою

Про Україну через 30 років

– Якби в червні 1996 року хтось сказав Вам, що через 30 років Україна воюватиме з Росією за своє існування і водночас стане кандидатом до Європейського Союзу — ви повірили б? Яка частина цього сценарію здалася б Вам у 1996 році абсолютно неможливою?

– Війна. У 1996 році я б точно не повірив у війну з Росією. Я сподівався на нормальні стосунки з Москвою. Але стосунки прагматичні та рівноправні – тільки так і не інакше. Вже тоді я розумів, що РФ для України – точно не брат і скоріше не союзник, а потенційний конкурент на різних майданчиках та у різних сферах.

Але це у 1996 році. А от під час своєї другої президентської каденції я вже цілком допустив би можливість обох наведених вами сценаріїв. Причому “європейський” сценарій я не просто припускав, а й намагався зробити реальним. Саме на початку 2000-х років я сформулював як стратегічні цілі України набуття нею асоційованого членства в Європейському Союзі та повноправного членства у НАТО.

Що ж до можливості війни з Росією, то вона стала для мене ймовірною після спроби Путіна анексувати український острів Тузла восени 2003 року. Тоді нам вдалося відстояти свою землю. Але тоді ж я зрозумів, що “далі буде”.

Про “конституційну ніч” 1996 року

– Сьогодні “конституційну ніч” часто згадують як історичну перемогу. Але чи був момент, коли Вам здалося, що ухвалення Конституції може зірватися? Що тоді стало вирішальним для досягнення компромісу?

– Звичайно, “конституційна ніч” була дуже драматичною подією. Але контекст конституційного процесу був значно ширшим. Після майже року роботи Конституційної комісії над проєктом Конституції у лютому 1996 він був переданий у Верховну Раду для обговорення та ухвалення. Потім проголосований у першому читанні на початку червня.

Але ліві, які усіма способами саботували та торпедували прийняття нової, нерадянської Конституції, 19 червня провалили вирішальне голосування узгодженого проєкту.

Я впевнений, що вони зробили це у надії, що в Росії до влади прийде комуніст Зюганов, який лише за три дні до того вийшов там у вирішальний тур президентських виборів. Для лівих це означало б початок повернення до “обновльонного союза”, де не було б уже жодної мови про незалежну Україну та її Конституцію.

Такий крок лівих був зривом усіх домовленостей та порушенням усіх правил. Конституційний процес був відкинутий на нульову позначку. Я відреагував, оголосивши, що якщо Конституцію не ухвалить Верховна Рада, то проєкт Конституційної комісії винесуть на всенародний референдум. Відповідний указ було оприлюднено 27 червня о 21:00. Депутати моментально поновили своє денне засідання, яке тривало вже до ранку.

Тому не казатиму, що я спостерігав за перебігом “конституційної ночі” як за подією, де вирішується все і остаточно. Якби Конституцію не ухвалили б у парламенті депутати, то це зробив би на референдумі український народ. Я абсолютно впевнений у цьому.

Для нової Конституції нової України настав історичний час. І в тих, хто прагнув завадити цьому, нічого б не вийшло. Історію не зупиниш. Це все одно, що намагатися перекрити ріку долонею.

Скажу відверто: я взагалі вважаю, що громадяни більше, ніж лише депутатський корпус, мали би право сказати своє вирішальне слово щодо Основного закону. Більше того, ухвалений ними проєкт Конституції був би досконалішим, ніж той, який у підсумку ухвалений Верховною Радою.

Адже під час узгоджень “конституційної ночі” з того проєкту випала низка дуже важливих положень. Наприклад, про двопалатний парламент, верхня палата якого стала б майданчиком для такого потрібного прямого діалогу регіонів. Або про найвищу правову силу, яку в Україні мав би всенародний референдум.

Але саме процес узгодження статей Конституції у формі пакетних голосувань, які одночасно ухвалювали важливі для різних політичних сил положення, і став механізмом досягнення компромісу, про який ви запитуєте.

Серед інших чинників, які забезпечили успіх “конституційної ночі”, безумовно, назву відчуття відповідальності в більшості з депутатів. І відчуття страху в меншості, переважно лівих. Адже у випадку ухвалення Конституції на референдумі Верховну Раду, напевне, було б розпущено.