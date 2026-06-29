На украинско-румынской границе временно ограничат движение грузовиков через пункты пропуска Красноильск – Викову де Сус и Порубное – Сирет, а также Дьяково – Халмеу.

Из-за жары в ПП на границе с Румынией ограничивают движение транспорта

В Госпогранслужбе информируют, что причиной ограничений стали сложные погодные условия.

По меньшей мере 29 и 30 июня с 12:00 до 20:00 через эти пункты пропуска не будут оформлять грузовые транспортные средства на выезд из Украины. Также будет ограничено их дальнейшее перемещение по территории Румынии.

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Ограничения распространяются на все грузовики, в том числе и пустые. В Госпогранслужбе отметили, что правила могут меняться в зависимости от температурного режима.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании маршрутов и пересечении границы.

В то же время отмечается, что движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться без ограничений.

Напомним, с началом летнего туристического сезона на западной границе Украины растет пассажиропоток. Летом количество путешественников может увеличиться до 20%.

Также следует отметить, что 29 июня почти во всей Румынии объявили “красное” предупреждение из-за экстремальной жары.

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