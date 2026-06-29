Европу не покидает мощная волна жары, которая стала одной из самых сильных за последние годы. Во многих странах температура воздуха поднялась до +40 °C, а экстремальная погода влияет не только на самочувствие людей, но и на работу транспорта, энергетики и инфраструктуры.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация со смертностью. Из-за продолжительной жары в отдельных странах уже зафиксировали значительное превышение количества смертей.

Что известно об аномальной жаре в Европе и ее последствиях, читайте в нашем материале.

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В Европе зафиксировали температурные рекорды

Столбики термометров в выходные снова обновили рекорды. Температура свыше +40 °C была зафиксирована в отдельных регионах Австрии, Германии, Польши и Чехии.

Люди пытались поменьше выходить на улицу днем, когда жара была самой сильной. Во многих городах рекомендовали избегать физических нагрузок и нахождения под прямым солнцем.

В Чехии из-за высоких температур также предупреждали об ухудшении качества воздуха. Причиной стали повышенные уровни приземного озона, образующегося при сильной жаре.

Где зафиксировали самые высокие температурные рекорды в Европе

По данным издания The Guardian, в некоторых регионах столбики термометров поднялись выше +40 °C, что стало серьезным испытанием для людей, инфраструктуры и окружающей среды.

Одни из самых высоких температурных рекордов в Европе 2026 года зафиксировали в центральной части континента. В частности, температурный рекорд в Германии был установлен в городе Кошен. Там воздух прогрелся до +41,7 °C.

Из-за сильной жары в стране также возникли масштабные лесные пожары. Отдельные очаги возгорания находились вблизи территорий, где еще остались боеприпасы времен Второй мировой войны. Поэтому власти были вынуждены эвакуировать около 650 человек.

В Чехии жара оказалась еще сильнее. В Доксане температура поднялась до 41,9 °C. Это один из самых высоких показателей за всю историю метеонаблюдений в стране.

Не обошли рекордные значения и Польшу. Температурный рекорд в Польше зафиксировали в Слубице, где термометры показали +40,5 °C. Этот показатель превысил предыдущий максимум, который держался с 1921 года.

В Венгрии также был обновлен температурный максимум. Здесь воздух прогрелся до +40,7 °C. В Словакии температура приблизилась к 40-градусной отметке и достигла +39,3 ° C на юго-западе страны.

Даже страны, славящиеся умеренным климатом и прохладой, зафиксировали аномальные показатели. В Дании температура поднялась до +36,6 °C, и это стало самым высоким значением с начала метеорологических наблюдений в 1874 году.

Среди стран, обновивших температурные рекорды в Европе, оказались Германия, Чехия, Польша, Венгрия, Словакия и Дания. Специалисты отмечают, что такие экстремальные показатели все чаще становятся следствием глобальных климатических изменений.

Во Франции из-за жары скончались около тысячи человек

По данным Reuters, самые серьезные последствия зафиксировали во Франции. По данным местного агентства общественного здоровья, во время рекордной жары в стране зарегистрировали примерно на 1 000 смертей больше обычного.

Чаще от аномальной температуры страдали люди постарше. Медики отмечают, что окончательное количество жертв может возрасти, поскольку еще поступают данные о смертности в домах престарелых и частных домах.

Специалисты отмечают, что жара особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и тех, кто работает под открытым небом.

Температурный рекорд в Европе: последствия

Аномальная температура повлияла не только на самочувствие людей, но и работу важных систем. В Германии из-за жары пришлось ограничить движение поездов на одной из крупных железнодорожных линий. В городе Лейпциг временно приостановили движение трамваев.

Проблемы возникли и с электроэнергией. Во Франции после сильных гроз, пришедших после жары, без света остались десятки тысяч домохозяйств.

В Венгрии из-за слишком теплой воды в Дунае уменьшилась мощность атомной электростанции. Речная вода используется там для охлаждения оборудования, а ее температура стала слишком высокой.

Жара бьет не только по людям, но и по природе

Из-за высоких температур начали меняться русла рек. В Италии уровень воды в реке По значительно снизился. Поэтому морская вода начала продвигаться вглубь речного русла, что создает угрозу для сельского хозяйства и природных территорий.

Более того, десятки людей погибли при попытках спастись от жары в водоемах. Спасатели призывают осторожничать даже во время отдыха у воды.

В ВОЗ говорят: такие волны жары становятся новой реальностью

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящее время около 150 миллионов человек в Европе живут в условиях экстремальной жары.

По его словам, волны высоких температур, ранее считавшиеся редким явлением, из-за изменения климата могут повторяться все чаще.

В ВОЗ обращают внимание, что многие дома, школы и рабочие места в Европе не рассчитаны на такие температуры, поэтому странам нужно адаптироваться к новым погодным условиям.

Жара движется на восток: чего ждать от погоды в Европе

По прогнозам синоптиков, в части Западной Европы температура в ближайшие дни начнет снижаться. В то же время горячий воздух будет перемещаться в Центральную Европу и на Балканы.

Специалисты предупреждают, что даже после завершения самой сильной волны зноя ее последствия могут ощущаться еще некоторое время, поскольку организму нужны дни, чтобы восстановиться после длительного воздействия высоких температур.

Жара добралась до Украины: когда ждать послабления

Мощная волна жары, охватившая значительную часть Европы, добралась и до Украины. В выходные во многих регионах установилась жаркая погода, а температура воздуха местами поднялась выше +30 °C.

Из-за значительного роста нагрузки на энергосистему украинцев призвали экономно использовать электроэнергию. Энергетики предупреждают, что в периоды аномальной жары потребление электричества увеличивается из-за активного использования кондиционеров и других охлаждающих приборов, поэтому в отдельных случаях могут возникать риски дополнительных ограничений.

В то же время, синоптики прогнозируют, что долго такая погода в Украине не задержится.

По словам синоптика Наталки Диденко, начало новой недели еще будет жарким, а высокие температуры сохранятся почти по всей стране. Больше всего воздух прогреется в западных областях, где днем ​​температура может подниматься до +33…+38 °C.

В северных, центральных и южных регионах ожидается около +29…+33 °C, местами возможны значения до +35 °C. В то же время, на востоке Украины жара будет менее интенсивной, здесь прогнозируют преимущественно +27…+29 °C.

В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Лишь вечером в отдельных районах Закарпатья, Волыни и Сумской области могут пройти локальные грозовые дожди.

В Киеве 29 июня будет жарко, а температура днем ​​поднимется до +33 °C, при этом осадков синоптики не прогнозируют.

Однако уже в начале июля ситуация должна измениться. Наталья Диденко отмечает, что ослабление жары ожидается ориентировочно 2-3 июля. Вместе с прохождением атмосферного фронта в Украину придут дожди и грозы, которые принесут долгожданное понижение температуры.

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