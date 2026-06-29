В Запорожской области правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту смерти командира одной из воинских частей. Полиция, предварительно, квалифицировала происшествие как умышленное убийство.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Гибель командира 154 бригады

По данным правоохранителей, военного офицера обнаружили без признаков жизни с огнестрельным ранением. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Правовая квалификация – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, отметили в полиции.

Статья 115 УК Украины предусматривает ответственность за умышленное убийство.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства гибели офицера и проводят необходимые следственные действия. В Оперативном командовании Юг заявили, что следов насилия на теле командира обнаружено не было.

Ранее, 28 июня, в 154 отдельной механизированной бригаде сообщили о гибели полковника Владимира Кононникова. Там отметили, что подразделение потеряло боевого офицера и командира, который прошел путь от солдата до полковника и был предан военному долгу и Украине.

— За более чем два года в армии приходилось видеть разных командиров. Но Конан (позывной Владимира Кононникова) совсем не такой, как остальные. В его суровом баритоне всегда чувствуется нетипичная для армии человечность. В то же время Конан — прямолинеен и по-десантовски жесткий. Но я не знаю ни одного человека, которого бы он несправедливо унизил, — сказал специалист по связям с общественностью 154 отдельной механизированной бригады Орест Дрималовский.

Фото: 154 омбр

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