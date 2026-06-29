Смерть командира 154 бригади на Запоріжжі розслідують як умисне вбивство
- У Запорізькій області загинув командир однієї з військових частин.
- Військового виявили мертвим із вогнепальним пораненням.
- Поліція кваліфікувала подію за статтею про умисне вбивство.
У Запорізькій області правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом смерті командира однієї з військових частин. Поліція попередньо кваліфікувала подію як умисне вбивство.
Про це повідомили у поліції Запорізької області.
Загибель командира 154 бригади
За даними правоохоронців, військового офіцера виявили без ознак життя з вогнепальним пораненням. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, зазначили у поліції.
Стаття 115 КК України передбачає відповідальність за умисне вбивство.
Наразі поліціянти встановлюють усі обставини загибелі офіцера та проводять необхідні слідчі дії. Раніше в Оперативному командуванні Південь заявили, що ознак насильства на тілі командира не виявлено.
Раніше, 28 червня, у 154 окремій механізованій бригаді повідомили про загибель полковника Володимира Кононнікова. Там зазначили, що підрозділ втратив бойового офіцера та командира, який пройшов шлях від солдата до полковника і був відданий військовому обов’язку та Україні.
— За понад два роки у війську доводилося бачити різних командирів. Але Конан (позивний Володимира Кононнікова) зовсім не такий, як інші. За його суворим баритоном завжди відчувається нетипова для армії людяність. Водночас Конан — прямолінійний і по-десантному жорсткий. Але я не знаю жодної людини, яку б він несправедливо принизив, — сказав комунікаційник у 154 окремій механізованій бригаді Орест Дрималовський.