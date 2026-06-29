У Запорізькій області правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом смерті командира однієї з військових частин. Поліція попередньо кваліфікувала подію як умисне вбивство.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

Загибель командира 154 бригади

За даними правоохоронців, військового офіцера виявили без ознак життя з вогнепальним пораненням. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, зазначили у поліції.

Стаття 115 КК України передбачає відповідальність за умисне вбивство.

Наразі поліціянти встановлюють усі обставини загибелі офіцера та проводять необхідні слідчі дії. Раніше в Оперативному командуванні Південь заявили, що ознак насильства на тілі командира не виявлено.

Раніше, 28 червня, у 154 окремій механізованій бригаді повідомили про загибель полковника Володимира Кононнікова. Там зазначили, що підрозділ втратив бойового офіцера та командира, який пройшов шлях від солдата до полковника і був відданий військовому обов’язку та Україні.

— За понад два роки у війську доводилося бачити різних командирів. Але Конан (позивний Володимира Кононнікова) зовсім не такий, як інші. За його суворим баритоном завжди відчувається нетипова для армії людяність. Водночас Конан — прямолінійний і по-десантному жорсткий. Але я не знаю жодної людини, яку б він несправедливо принизив, — сказав комунікаційник у 154 окремій механізованій бригаді Орест Дрималовський.

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