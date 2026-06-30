В среду, 1 июля, во всех регионах Украины будут вынуждены применять графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света на 1 июля

По информации Укрэнерго, во всех областях Украины будут действовать графики отключения электричества 1 июля в такой период:

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с 17:00 до 22:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

с 17:00 до 22:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).

– Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды, – говорится в сообщении.

По данным компании, ситуация в энергосистеме Украины может меняться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах операторов систем распределения или облэнерго в регионах.

В то же время в Укрэнерго призывают потребителей бережно использовать электроэнергию в Украине.

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