Юлия Захарченко, редактор ленты
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Во всех областях Украины вынужденно будут выключать свет 1 июля из-за жары
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- В среду, 1 июля, из-за значительного роста потребления на фоне жары во всех областях Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.
- Ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00 как для бытовых потребителей (в объеме одной очереди), так и для промышленности и бизнеса.
В среду, 1 июля, во всех регионах Украины будут вынуждены применять графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света на 1 июля
По информации Укрэнерго, во всех областях Украины будут действовать графики отключения электричества 1 июля в такой период:
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- с 17:00 до 22:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- с 17:00 до 22:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).
– Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды, – говорится в сообщении.
По данным компании, ситуация в энергосистеме Украины может меняться, поэтому следует следить за сообщениями на страницах операторов систем распределения или облэнерго в регионах.
В то же время в Укрэнерго призывают потребителей бережно использовать электроэнергию в Украине.
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