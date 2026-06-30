У середу, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено застосовуватимуть графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 1 липня

За інформацією Укренерго, в усіх областях України діятимуть графіки відключення електрики 1 липня в такий період:

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з 17:00 до 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

з 17:00 до 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги).

– Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, ситуація в енергосистемі України може змінюватися, тому варто стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу або обленерго у регіонах.

Водночас в Укренерго закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію в Україні.

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