Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
В усіх областях України вимушено вимикатимуть світло 1 липня через спеку
Головне
- У середу, 1 липня, через значне зростання споживання на тлі спеки в усіх областях України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
- Обмеження діятимуть з 17:00 до 22:00 як для побутових споживачів (в обсязі однієї черги), так і для промисловості та бізнесу.
У середу, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено застосовуватимуть графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє національна енергетична компанія Укренерго.
Графіки відключення світла на 1 липня
За інформацією Укренерго, в усіх областях України діятимуть графіки відключення електрики 1 липня в такий період:
Зараз дивляться
- з 17:00 до 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- з 17:00 до 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги).
– Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду, – йдеться у повідомленні.
За даними компанії, ситуація в енергосистемі України може змінюватися, тому варто стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу або обленерго у регіонах.
Водночас в Укренерго закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію в Україні.
Читайте такожТермін використання Національного кешбеку продовжили до 31 липня: коли надійдуть виплати
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.